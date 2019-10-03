2019-10-03T14:57:29+03:00
Общество

В доме под Воронежем провели капремонт после вмешательства депутатов

Здание не ремонтировали 40 лет и обещали провести капитальные работы только в 2035 году
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Воронежской городской Думы Михаил Гусев посмотрел, как в Сомово провели капремонт и благоустройство придомовой территории, а в Боровом – поздравил сотрудников садика с их профессиональным праздником.

Встреча Михаила Гусева с жителями микрорайона Сомово прошла во дворе дома № 24 по улице Сосновой. Место было выбрано не случайно. Дело в том, что совсем недавно состояние дома сильно беспокоило его жильцов. За 40 лет у них ни разу не проводили капитального ремонта: в итоге прогнили коммуникации, обветшал фасад, общедомовые помещения.

— К кому мы только не обращались, куда только не ходили - наш дом обещали включить в программу капремонта только в 2035 году. Обратились к Владимиру Фёдоровичу Ходыреву. Председатель Гордумы нас услышал, и благодаря его поддержке наш дом всё-таки удалось включить в программу ремонта уже в этом году, — рассказала старшая по дому Ольга Волошина.

За несколько месяцев в доме полностью обновили коммуникации, привели в порядок фасад, крышу, заменили электропроводку и многое другое.

.

.

Поскольку микрорайоны Сомово и Боровое входят в избирательный округ депутатов Владимира Ходырева и Михаила Гусева, они внимательно следят за всем, что там происходит. В ходе встреч с жителями народные избранники уделяют внимание и благоустройству придомовых территорий. Так, на этой же Сосновой улице при депутатской поддержке появилась современная детская площадка. Теперь местным ребятишкам будет, где поиграть и провести свободное время. Плюс, во дворе уложили новый асфальт и сделали удобные парковки. Внимание депутатов привлекла и детская площадка в доме по соседству. Тут недавно поставили новое игровое оборудование, однако территорию не благоустроили. Михаил Гусев пообещал решить этот вопрос:

— Жители в Сомово очень активны. Такое желание благоустраивать свои дворы, что бы они были самыми чистыми и уютными, всегда найдет поддержку со стороны депутатов. Это наша основная задача — не только в кабинетах проблемы людей выслушивать, а приезжать к избирателям, помогать им, контролировать, как происходит благоустройство, и оказывать максимальную поддержку, - отметил депутат.

Ранее благодаря такому взаимодействию в микрорайоне на Дачном проспекте вместо пустыря появилась удобная детская игровая площадка. Удалось избавиться и от серьёзной местной проблемы — отсутствия тротуара вдоль одной из главных дорог микрорайона. Зачастую, жителям приходилось вместе с детьми идти по проезжей части, подвергая себя и их опасности. Теперь, после вмешательства парламентариев, здесь будет комфортная пешеходная дорожка, протяжённостью около километра.

После рабочей поездки по микрорайону Сомово Михаил Гусев отправился в Боровое. Там он поздравил сотрудников детского сада № 177 с их профессиональным праздником и поблагодарил за важную и очень нужную работу. Садик открылся пять лет назад и считается одним лучших в городе. На данный момент дошкольное учреждение переполнено, в связи с чем в Боровом обещают построить еще один садик.

От имени председателя Гордумы Владимира Ходырева Михаил Гусев вручил благодарственные письма и Почетные грамоты наиболее отличившимся сотрудникам детского сада.

.

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Врач-психиатр: Неплохо было бы нашу медицину полечить. Хватит ее уже травмировать
Известный в Европе ученый, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко Олег Зайцев ответил на «Вопрос дня» «Комсомольской правды» [аудио]
Когда 30-летние мужчины со слезами рассуждают об эмпатии и поисках гармонии, они становятся кормом для крабов
Наши колумнист Сергей Мардан считает - миллионам людей, которым сегодня по 20-30 лет, жизненный опыт не оставляет ни единого шанса на выживание в экстремальной ситуации
«В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино
Также легендарный пилот поделился с «Комсомолкой» своим отношением к славе и признался, что до сих пор хранит дома «памятный кукурузный початок»
«Пока других не кину, деньги не верну». Как устроены строительные пирамиды
Доверившись предпринимателю из Калуги, жители Калужской, Тульской и Московской областей остались без денег и обещанных домов. Пытаясь добиться справедливости, пострадавшие объединяются, но получится ли у них наказать обманщика?
Новости 24
В трех районах Воронежа в воде может появиться осадок
В Воронеже рецидивист продал угнанную «пятнашку» за 15 тыс рублей
От "крышевателей" пострадали 30 фермеров из Воронежской области
Воронежец за подпольные турниры по покеру может сесть на два года
Фестиваль научного кино приглашает воронежцев на испытание VR-технологий и научный стендап
В Воронежской области рецидивист забил знакомого до смерти табуреткой
В Воронеже ищут водителя серо-зеленой «Лады Приоры», сбившего насмерть велосипедиста
«Она меня не устраивает»: в Воронеже хозяин выбросил щенка с шестого этажа
В Воронежской области пенсионер погиб в ДТП с тремя машинами
Воронежцы за сутки отдали мошенникам более 425 тысяч рублей
В воронежской маршрутке вор с терминалом бесконтактной оплаты списывал деньги с карт пассажиров
В Воронеже массово угоняют автомобили "Киа"
364 жителя Воронежской области дожили до ста лет
В Воронеже начались продажи билетов на новогодние елки
В Воронеже на учителей надели противогазы
В Воронеже задержали второго подозреваемого в краже из банка "Восточный"
В Воронежской области в ДТП погибли водитель и ехавшая с ним женщина
Спорткомплекс с бассейнами в воронежском парке «Южный» откроют до Нового года
За шесть месяцев 2019 года в Воронеже смертей было на 1436 больше, чем рождений
В Воронеже эпидпорог по ОРВИ у школьников превышен на 25 процентов
Появились фото смертельного ДТП под Воронежем
На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО
В Воронеже женщина несколько недель не может погулять с ребенком из-за сломанного лифта
Под Воронежем в ДТП погиб водитель