В Воронежской области в течение года проведут инвентаризацию сельхозземель

30 сентября глава региона Александр Гусев в режиме видео-конференц-связи провел совещание с главами районов и городских округов.

ДО ЧЕТВЕРТИ ЗЕМЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕЗАКОННО

Одним из основных стал вопрос вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

– Мы, возможно, еще не понимаем, каков масштаб этой проблемы, потому что есть разная информация – от 15 до 25% земли, которая фактически используется, но не приносит экономических дивидендов. То есть фактически она используется незаконно. Хорошо, что она обрабатывается, это «плюс». Но плохо, что эта земля не приносит бюджету Воронежской области и муниципалитетов никакой отдачи. У нас с вами год – от выявления масштабов проблемы до ее решения. В течение 2020 года должны будем эту работу закончить, – сказал Александр Гусев.

Затем с докладом выступил руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов. Он рассказал, что, по данным федерального статистического наблюдения, площадь земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области составляет 4 млн 175 тыс. га, или 80% от всех земель. При этом органы местного самоуправления предоставляют противоречивые сведения, как о количестве земель сельхозназначения в целом, так и о количестве неиспользуемых земель.

ВСЕ УЧАСТКИ ВЫЯВЯТ И ПОСАВЯТ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Глава региона призвал руководителей муниципалитетов взять во внимание тему неиспользуемых земель и сформулировать соответствующие предложения в адрес регионального правительства:

– Предлагаю создать межведомственную рабочую группу. Понятно, что там и Росреестр должен участвовать, и налоговая, и органы местного самоуправления. Но главными должны являться заинтересованные структуры правительства области – это департамент имущественных и земельных отношений и департамент аграрной политики. Причем, настаиваю на том, чтобы члены этой рабочей группы имели 100-процентную занятость в этой группе, чтобы они не отвлекались на другие задачи. Соответственно, в каждом районе должен быть человек, к которому эти люди могут обращаться и разговаривать на одном языке. Желательно, чтобы этот человек занимался только этой проблемой.

Александр Гусев также пояснил, что речь идет не только о пашне, но и о пастбищах и лесополосах.

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ

Далее участники совещания обсудили основные направления деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).

Руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов рассказал, что в регионе зарегистрировано 3463 КФХ, которые производят порядка 11% сельхозпродукции. На 1 августа по этой категории хозяйств производство скота и птицы на убой в живой массе составило 2,7 тыс. тонн, молока – 24,1 тыс. тонн, яйца – 4,3 млн шт., сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года.

Основной и наиболее действенной поддержкой КФХ остаются государственные гранты. В этом году их выделили в размере 377 млн рублей (по сравнению с 2012 г. объемы финансирования выросли практически в 10 раз).

Однако, по словам руководителя департамента, дальнейшее развитие животноводства в КФХ упирается в недостаток земли. Проблему можно решить путем организации надлежащего учета сельхозугодий.

Не менее важной проблемой остается реализации произведенной продукции. Малые формы хозяйствования не имеют выхода в крупные супермаркеты. Реализацию фермерской продукции может взять на себя сельскохозяйственная потребительская кооперация.

Директор воронежского филиала «Россельхозбанка» Галина Абричкина рассказала о программах льготного кредитования для КФХ.

Александр Гусев обратился к главам муниципалитетов с просьбой донести информацию до фермеров.

В свою очередь, Виктор Логвинов предложил поручить департаменту аграрной политики вместе с главами районов проанализировать деятельность информационно-консультационных центров и структуру органов управления АПК на местах для повышения эффективности их работы.

Губернатор поддержал такую инициативу.