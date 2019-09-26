Получить профессию в Россоши - не роскошь

Бухгалтер, работник пищевой промышленности, инженер и строитель знакомятся с азами новых профессий в Россоши. Все благодаря тому, что химико-механический техникум города включился в правительственную программу переобучения людей предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills.

14 сентября здесь завершился курс обучения на компетенцию «облицовщик-плиточник». Демонстрационный практический экзамен проходил в помещении со специальными тренажерами, воспроизводящими часть здания. «Ученикам» предстояло показать, как они освоили сложности укладки плитки – например, работу с поверхностями разной текстуры. И они, несмотря на отсутствие опыта, прекрасно проявили себя в работах с поверхностями любой сложности.

К СВЕДЕНИЮ

Сегодня правительственной программой обучения граждан 50+ по стандартам WorldSkills охвачены все регионы России. Она реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Программа бесплатна, но воспользоваться ею можно только один раз.

По словам директора техникума Александра Кравченко, все выпускники справились на отлично. Предпенсионерам присвоили квалификации. Каждый участник получит не только свидетельство о профессиональном обучении, но и специальный сертификат - скиллс-паспорт. Этот документ, подтверждающий приобретение новых навыков, оценили ведущие работодатели страны.

На днях в техникуме уже стартовало обучение групп по двум другим компетенциям: «лабораторно-химический анализ» и «малярно-декоративные работы». На переобучение пришли люди предпенсионного возраста разных профессий: от работников образовательных учреждений до специалистов по электротехнике. Для кого-то важно повышение квалификации, для других – освоение новой профессии «на всякий случай». Третьим программа дает возможность поиска нового, более удобного и прибыльного места работы.

Графики обучения разные: либо 2-4 часа по будням, либо и будни, и выходные, либо исключительно выходные – по 4-8 часов в день.

- Сейчас проводим набор по компетенции «кирпичная кладка», - рассказывает директор техникума Александра Кравченко. - Недостатка в слушателях нет: люди приезжают даже из других городов области. Некоторые работают мастерами, но не имеют профильного образования - программа решает и эту проблему. Организован и курс повышения квалификации «лабораторно-химический анализ». Он для тех, у кого есть образование в этой сфере. С дальнейшим трудоустройством тоже особых проблем нет - в городе работает предприятие по производству минеральных удобрений. Оно тоже направило нам сотрудников для повышения квалификации.

ДЕТАЛИ

В программе переобучения могут поучаствовать женщины от 51 до 55 лет и мужчины от 56 до 60. Чтобы попасть на обучение, нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/.оставить заявку, заполнить информацию о себе, ввести контактные данные и номер пенсионного удостоверения, по которому будет проходить проверка прав на прохождение программы.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».