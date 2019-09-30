В Воронеже травля в школе едва не довела ребенка до самоубийства

«Не тряси губой», «тряпка», «слабак»… Это неполный список тех оскорблений, которые сыплются на голову 14-летнему Саше (имя изменено). Вот уже восемь лет он страдает от травли со стороны одноклассников. Его просто не принимают. Подросток слушает Цоя и любит историю, его вдохновляет эпоха СССР. Школьник открыт для этого мира, но мир закрыт для него.

Необычные и «некрутые» увлечения для ребенка в таком возрасте оттолкнули от него сверстников. Тихий и спокойный мальчик не смог найти друзей и стал изгоем. Но подросток держится и стойко переносит все, что на него сваливается.

Так продолжалось до ситуации, которая случилась в сентябре.

«Спихните его в мусорку»

Как рассказала «Комсомолке» мама Саши, в начале учебного года весь класс отправился на экскурсию на корабль «Гото Предестинация». Обычно мальчик не посещает такие места со сверстниками из-за многолетнего конфликта. Родители гуляют с Сашей сами. Но в этот раз обстоятельства сложились иначе. Мама и папа не могли отвезти сына в музей из-за работы, и школьник отправился вместе со всеми.

Ребята осмотрели экспонат и решили посидеть рядом на лавочке в тени. Дожидались отправления обратно. К ним подсел и Саша, но подростков это не устроило:

- Мы будем играть в карты, ты нам мешаешь!

Мальчик не нашел другого места в тени, поэтому вернулся и сел на край скамейки. Возмущенные такой наглостью одноклассники стали сталкивать Сашу с лавки. Рядом стояли девчонки, которые решили подлить масла в огонь.

- Спихните его в мусорку, - кричали они.

Несколько раз мальчик просил их перестать. Но разгоряченные ребята останавливаться не собирались. Они толкали парня в сторону урны и смеялись. От стресса и переживаний Саша взялся за нижнюю губу и всеми силами пытался сдержать плач. Тогда одна из школьниц, давно уже высмеивающая подростка, сказала: «Ах ты, тряпка! Перестань себя за губу дергать».

- Это было последней каплей для него. После этого сын встал и дал однокласснице пощечину. Момент увидела подоспевшая классная руководительница и начала объяснять ему, что девочек бить нельзя. Слушать причину случившегося никто не хотел. Все увидели только последний факт, - рассказывает мама Саши, Олеся (имя изменено по просьбе женщины).

Сама Марина (имя изменено) - девочка не слабая. По рассказам ее мамы, она 10 лет занималась тхэквондо и имеет синий пояс. На Кубке России школьница становилась третьей, а на местных соревнованиях регулярно побеждала в номинации «Сила удара». Она у нее аж 110 кг.

Мама школьницы утверждает, что ее дочь бить Сашу не собиралась - мол, ее воспитали не бить слабых. Однако классная руководительница потом сказала родителям мальчика, что от удара Марину пришлось сдерживать.

А Саша уже дома сказал родным, что готов был броситься под поезд, если бы не предпринял что-то. Так его довели.

Вечером того же дня, когда мальчик шел с занятий, на улице его подкараулили четверо, среди которых была и девочка, которую он ударил. Они окружили Сашу и начали угрожать.

- За что ты ударил Марину? Это не повод. А если мы тебя - кулаком в лицо? - смеялись школьники.

Далее последовали грубые оскорбления. Саша позвонил отцу, но тот был далеко и ничем не смог ему помочь. Чудом парню удалось сбежать. Но его преследовали, выкрикивая вслед ругательства.

«К 11-му классу всех «перестреляет»

В школе тем временем создали комиссию по выяснению обстоятельств и примирению сторон. Может быть, про ситуацию все бы забыли, но мама Марины опубликовала на своей странице в соцсети гневный пост с обвинениями Саши в избиении дочери. В комментариях к этой записи бывший преподаватель английского языка в общеобразовательной и частной школах, а сейчас репетитор, готовящий детей к ЕГЭ, назвала парня «гаденышем» и «дурачком». И выразила опасения в том, что в следующий раз он прихватит с собой в школу «ножичек и ружьишко».

Скриншоты поста мамы ударенной девочки.

К посту оставили множество комментариев и другие родители, которые поддержали обвинения и решили написать заявление директору, чтобы Сашу из класса перевели. К травле подключились и другие педагоги. Учительница, работающая в языковой школе, которую посещает мальчик, написала:

- Кто бы мог подумать, что такая дрянь вырастет… Надо писать заявление, а иначе он к 11-му классу всех «перестреляет».

Скриншот комментариев под постом мамы девочки.

После этого родители Саши решили обратиться в учебное заведение, чтобы те разобрались с преподавателем. Вот что ответило руководство.

- После случившегося мы вводим дополнительный психологический компонент в обучение новых педагогов. С молодой преподавательницей, оставившей комментарий, была проведена беседа, после которой я лично буду более пристально следить за ее работой, и, если она не исправится, то мы не продлим с ней контракт после выхода ее из декретного отпуска. Подобное поведение, конечно же, недопустимо. Я еще раз, уже письменно и во всеуслышание, хочу попросить прощения, что невольно стала участницей этой ситуации. Мне стыдно за коллег, которые оказались не просто непрофессиональными, но еще и жестокими людьми. Я очень надеюсь, что их дети не окажутся в подобной ситуации и бумеранг не вернется, - прокомментировала директор школы английского.

Преподавательница сейчас, действительно, находится в отпуске по уходу за ребенком и не является основным педагогом школы. Приходит иногда на замену. Что касается Саши, директор отметила: преподаватели никогда не жаловались ни на его поведение, ни на учебу.

Пост мамы Марины привлек внимание и со стороны других школьников. Совсем незнакомые ребята стали подходить к мальчику в учебном заведении и спрашивать: «Ты, правда, ударил ее?» Пренебрежения и агрессии прибавилось в разы. Сейчас подросток с трудом выдерживает последние дни в старой школе.

- Мы любим многих преподавателей. И не имеем к школе никаких претензий, как и к языковому учебному заведению. Но считаем, что учителя не должны отстраняться от проблемы. Их задача - не поощрять, а пресекать такое поведение в классе. И уж тем более людям, которые преподают и работают с детьми, нельзя было опускаться до оскорблений и унижений моего ребенка. Такие в учебных заведениях работать не должны, - считает мама Саши.

Мы связались также с мамой, которая написала первый пост. Разговаривать с нами она отказалась, а позже внесла нашего корреспондента в черный список.

- Вам сложно понять, но никто не хочет огласки. Я поступила очень опрометчиво, поддавшись эмоциям и опубликовав личную информацию. Очень сожалею об этом, пост удалила. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Тяжело и детям, и родителям. Пытаемся решить вопрос мирно, с помощью школы. Ваше вмешательство и освещение в прессе сделают ситуацию еще тяжелее для нас. Знаете, я в своей ярости совсем не думала о чувствах тех родителей. Сегодня я их видела. Им больно. Я по-прежнему считаю их виновными в сложившейся ситуации, но добивать не готова, - написала нам женщина.

«Пост был очень убедительным»

Олеся терпеть публичные оскорбления в адрес своего ребенка и семьи не стала. Она сделала скриншоты всех сообщений и комментариев, а затем опубликовала их у себя на странице, рассказав всю историю целиком. Сразу после этого мама Марины удалила свою запись. Но к тому моменту ее просмотрели порядка 500 человек.

А маме Саши в личные сообщения пришло извинение от молодой преподавательницы, оставившей комментарий под тем жутким постом. Она объясняла свое поведение ситуацией, произошедшей с ней накануне: мол, возвращалась с детской площадки со своей двухлетней дочкой, когда малышку ни с того ни с сего в живот пнул мальчик постарше.

Как говорит Олеся, таких сообщений ей пришло 19 штук, а вдобавок еще пять голосовых. Отвечать на них она не собирается.

Родители Саши говорят, что их сын спокойный и неконфликтный. Даже дома он не раз получал от младшего брата. Но неприязненными их отношения назвать нельзя. Братья жить друг без друга не могут и быстро начинают скучать поодиночке. Кстати, младший уверен, что, когда вырастет, именно он будет защищать старшего и больше не даст его в обиду.

«Не хочет проиграть одноклассникам»

Конфликт Саши и одноклассников длится не первый год, поэтому родители не раз предлагали сыну перевестись в другую школу.

- Я поражаюсь его выдержке и мужеству. На все мои предложения он говорил, что привязался к любимым учителям, а главное - не хочет проиграть одноклассникам. Вот это сила воли! Я бы так не смогла, - со слезами на глазах рассказывает мама мальчика.

На этот раз перевода избежать не получилось. Сейчас родители стараются ускорить процесс.

- Он просит у меня гарантий. Спрашивает, уверена ли я, что в другой школе будет иначе, ведь ему придется начинать все заново. А я… Я не знаю. Саше просто хочется, чтобы к нему никто не лез, - делится Олеся.

Сотрудники школы характеризуют мальчика положительно:

- Хороший, добрый ребенок, но мягкий. Не смог адаптироваться к общению со сверстниками. Слишком близко к сердцу воспринимает любые слова в свой адрес. Реагирует болезненно. И так с первого класса. Он не может найти контакт с детьми. Мы думаем, ему нужна помощь в этом. Здесь никто не виноват, он такой - особенный.

По словам представителей учебного заведения, мальчик общался со школьным психологом и прекрасно понимал, что надо реагировать спокойнее и не принимать все близко к сердцу. Но дело здесь скорее не в понимании, а характере и поведении. Саша отстранялся от проблемы, закрывался в себе или просил помощи и поддержки взрослых.

Ему также предлагали перевестись в другой класс, хотя бы на четверть, но родители отказались, прислушавшись к желаниям сына.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы разрешить конфликт. Недавно состоялось заседание службы медиации. Родители с обеих сторон принесли извинения друг другу. Психологи, социальные педагоги и учителя уже наметили план, по которому будут работать в ближайшее время, - рассказала завуч школы.

В учебном заведении говорят, что сейчас ситуация находится на контроле администрации. В случае необходимости подведомственное городскому управлению образования и молодежной политики учреждение «Центр развития образования и молодежных проектов» готово будет оказать школьному педагогу-психологу, медиатору, а также конфликтующим сторонам необходимую помощь.

ЗНАЙ!

Моего ребенка травят?

Буллинг - систематическая травля или агрессивное преследование в подростковой среде. Выражается, как правило, в физическом и психологическом насилии. Это могут быть побои, оскорбления, унижения, порча вещей и так далее.

Проблема буллинга очень непростая и актуальная. С ней сталкиваются многие семьи. Поэтому психологи и юристы обсудили ее в Доме журналистов в рамках проекта «Воронеж - мой дом». В частности, специалисты ответили на главные вопросы, которые задает себе родитель.

Как распознать буллинг?

- Ребенок не хочет идти в школу, секцию, студию.

- Появляются побои.

- Ребенок ни с кем не общается, стал закрытым.

- Быстро устает и не может сконцентрироваться.

- Школьник приносит домой порванные, поломанные вещи, тетрадки и учебники пропадают.

- Пропадает сон или аппетит.

- Ребенок «уходит» в виртуальный мир и находит друзей там или, наоборот, нервно реагирует на сообщения и избегает соцсетей.

- Иногда последствиями травли становятся психосоматические нарушения: боль в животе, желудке, тошнота, рвота,

Что делать родителям?

Психологи утверждают, что школьник не в состоянии сам справиться с травлей. Ему обязательно нужно в этом помочь.

- Часто взрослые не понимают: против их детей совершается преступление. Они думают, что это просто конфликт. Подрались двое пацанов или девочки распустили сплетни, слухи, обозвали. Но происходит публичное унижение ребенка. Часто травля идет в интернете, где прочитать эти оскорбления может кто угодно. Я считаю, что родители, не вмешиваясь в ситуацию, совершают преступление против собственного ребенка. Они дают ему опыт, что агрессия в отношении тебя - это допустимо: «Лучше промолчи. Мы как-нибудь это тихо решим». Не потому, что не любят ребенка, а потому что не знают, как реагировать, из-за низкой юридической грамотности, - отметила главный внештатный психолог системы образования Воронежской области Дина Насонова.

Специалисты советуют не пытаться решить проблему самостоятельно, проводя «воспитательные» беседы с обидчиками, а обратиться к классному руководителю и администрации школы. В первую очередь, нужно взять письменные объяснения с агрессора и жертвы. У родителей появится первый документ, который зафиксирует буллинг. С помощью психолога можно зарегистрировать даже психологическое давление, выявить которое сложнее всего. Важно сохранять анонимность, не обсуждать эти проблемы всем классом, в общих чатах с родителями и в соцсетях.

- В школах работают психологи. Но в каждом образовательном учреждении до тысячи учеников, психолог не может знать их всех. У классных руководителей по 30 - 35 детей. Учитель знает про их семьи многое, замечает настроения в коллективе. Если появились тревожные признаки, а ребенок ни в чем не признается, родителям стоит поговорить с педагогом. Выяснить, с кем он дружит, какие у него отношения с одноклассниками, почему шапка постоянно пропадает? - объясняет Дина Насонова.

КОММЕНТАРИЙ ЧИНОВНИКОВ

Первая ступень разрешения конфликтов - классный руководитель

В городском управлении образования поясняют, что первая ступень разрешения конфликтов в школе - это классный руководитель и педагог-психолог.

- Если на этом уровне результат не достаточно эффективный, то начинает работу медиатор, целью которого является примирение сторон. Медиаторы, как правило, есть во всех школах, - комментируют в мэрии.

Если администрация учебного заведения не спешит помогать, психологи советуют родителям писать заявление в полицию, департамент образования, прокуратуру, уполномоченному по правам человека, инспектору по делам несовершеннолетних. В правоохранительные органы также стоит обратиться, если дошло до побоев. Обязательно зафиксируйте травмы (даже ссадины и синяки) в медучреждении, добейтесь судебно-медицинской экспертизы.

МНЕНИЕ УЧИТЕЛЯ

«Такие проблемы нельзя оставлять без внимания»

Задача классного руководителя в этой ситуации - заметить начало травли и пресечь. «Комсомолка» пообщалась с учителем с 20-летним стажем Аллой Петровой.

- Такие проблемы, конечно, нельзя оставлять без внимания. Сначала они должны решаться внутри класса, на уровне «классный руководитель – дети». Педагог должен объяснять ученикам, как они должны себя вести, а также направлять их и контролировать. Потом, если есть необходимость, к вопросу подключают школьного психолога и социального педагога. Вообще, психологи проводят тесты по адаптации ребенка в школе еще в начальных классах и выявляют детей, которые могут оказаться в зоне риска. К ним - особое внимание, другой подход. Учителя следят за его жизнью не только в школе. Изучают социально-бытовые условия, работают с родителями, дают понять, что они не одни, - рассказывает Алла Петрова.

Учитель считает, что в каждом ребенке есть нераскрытые таланты, потенциал.

- Внимательный чуткий педагог сможет переключить внимание ребенка на любимое занятие, сработать на том, что он делает большие успехи и талантлив. Увлеченный школьник не уходит в себя в таких ситуациях, а наоборот, это дает ему стимул идти дальше, - поясняет преподаватель.