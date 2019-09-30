2019-09-30T10:00:50+03:00
Общество

Сергей Лукин: Задача государственной важности – обеспечить работу дошкольных учреждений на самом высоком уровне

Сенатор поздравил педагогов с профессиональным праздником
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27 сентября, в День работника дошкольного образования, член Совета Федерации, член регполитсовета «Единой России» Сергей Лукин встретился с заведующими детскими садами Советского района Воронежа – Почётными работниками сферы образования РФ.

Поздравив педагогов с профессиональным праздником, сенатор подчеркнул:

- В настоящее время нашим государством большое внимание уделяется дошкольному воспитанию и образованию. В рамках национальных проектов в 2019 году на территории региона будет введено в эксплуатацию рекордное количество детских садов, отвечающих самым современным нормативам. Но все дети, посещающие дошкольные учреждения, должны иметь равные возможности, воспитываться в одинаково комфортных условиях. Поэтому важная задача на сегодняшний день – осуществить ремонт и оснащение детсадов, построенных много лет назад. Соответствующие средства предусмотрены нацпроектами «Образование» и «Демография», и масштабные работы по данному направлению будут начаты в Воронежской области в ближайшем будущем.

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Беседа за чаем была тёплой и непринуждённой – все участницы встречи давно знакомы с сенатором: Сергей Лукин регулярно оказывал помощь дошкольным образовательным учреждениям избирательного округа, который он представлял в Воронежской областной Думе. И теперь, будучи членом Совета Федерации, он по-прежнему принимает деятельное участие в судьбе «подопечных», за что участницы встречи искренне благодарили парламентария.

Откровенный разговор вышел далеко за рамки праздничных тем. Отметив кардинальное улучшение в вопросах обеспечения жителей Воронежа местами в детсадах, руководители дошкольных учреждений поделились с Сергеем Лукиным насущными проблемами, с которыми они сталкиваются в своей работе. Среди них – нехватка как педагогических, так и медицинских кадров. Одной из причин этого, по мнению Татьяны Мединцевой, заведующей детским садом №194, является невысокий уровень заработной платы сотрудников. Заведующая детским садом №55 Нина Волчкова добавила, что родители сегодня предъявляют высокие требования к воспитательному и образовательному процессу, и это правильно, но такой уровень бывает сложно обеспечить из-за кадровых проблем.

Много нареканий вызывает система организации закупок для дошкольных учреждений. Единственным критерием, в соответствии с 44-ФЗ, является цена, что негативно отражается на качестве приобретаемого оборудования, игрушек и других товаров, уверена Вера Натарова, заведующая детсадом №58. А при закупках продуктов для дошкольников, по её мнению, такой подход просто недопустим, ведь здоровье человека закладывается именно в раннем возрасте.

Поблагодарив руководителей дошкольных образовательных учреждений за откровенность, сенатор от Воронежской областной Думы, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Лукин пообещал поднять обсуждавшиеся проблемы в Совете Федерации.

В завершение встречи сенатор вручил памятные подарки и выразил восхищение самоотверженным трудом руководителей и сотрудников детских дошкольных учреждений, вкладывающих душу в воспитание подрастающего поколения.

Ольга Вороновская

ИСТОЧНИК KP.RU

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