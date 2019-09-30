2019-09-30T09:50:19+03:00
Общество

Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска

28 сентября 2019 года тысячи курян и гостей города отпраздновали торжественное открытие мультимедийного фонтана на Театральной площади Курска
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В церемонии приняли участие Председатель Центрально - Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин и глава города Курска Виктор Карамышев.

Новый фонтанный комплекс создан по концепции «умного» фонтана» и его можно использовать как мультиформатную образовательную площадку. В центре композиции расположен водный экран, на который проецируются лазерное и видеошоу.

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Выступая на торжественном открытии фонтана, глава города Курска Виктор Карамышев отметил, что масштабный проект осуществлен благодаря финансовой поддержке и активному участию Сбербанка.

– В День рождения принято дарить подарки, и ко Дню города мы получили такой прекрасный фонтанный комплекс от Сбербанка, - сказал Виктор Карамышев. – Уверен, что он станет еще одной точкой притяжения жителей. В следующем году мы планируем благоустроить и всю Театральную площадь. Это, в том числе, вклад в празднование 1000-летия Курска, которое состоится в 2032 году.

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Председатель Центрально - Черноземного банка искренне поздравил курян с недавним Днем города и открытием нового фонтанного комплекса.

– Мы рады, что на площади одного из старейших городов России появился технологичный фонтан, – сказал Владимир Салмин. – Это отличный символ того, как мы ценим традиции, но продолжаем меняться к лучшему. Наверное, каждый со мной согласится: перед нами фонтан красоты, фонтан позитива, фонтан инноваций, ведь он создан с учетом самых современных технологий. Уникальный объект будет радовать горожан и туристов не только своим видом, но и содержанием. При поддержке Сбербанка построено уже много современных фонтанов в разных городах страны. Примечательно, что в Черноземье это уже второй такой объект.

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После официальной части торжественной церемонии горожане вместе с ведущим праздничного вечера начали обратный отсчет, и под звуки фанфар в воздух взвились струи воды. А затем для собравшихся на празднике была подготовлена большая программа: световое и лазерное фонтанное шоу, музыкальные выступления.

На сцену вышли сестры Толмачевы, а также гости города – группа «Фабрика» и певец Доминик Джокер. Завершился праздник ярким салютом. В общей сложности праздничные мероприятия посетили около десяти тысяч курян.

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Справка:

Фонтаны при поддержке Сбербанка уже были построены в Саратове, Петергофе, Ярославле, Владимире, Калининграде, Воронеже, Рязани, Новосибирске, Южно - Сахалинске, Ижевске.

В основе нового фонтанного комплекса — концепция «умного» фонтана, который можно использовать как мультиформатную о бразовательную площадку.

Круглая форма диаметром 19,6 метра.

Количество струй — 125, максимальная высота струй — 10 м.

В центре фонтанной композиции расположен водный экран, на который проецируются лазерное и видеошоу.

Высота водного экрана — 6 метров, ширина — 14 метров. Количество водных картин — 10.

Эффекты: центральная струя, бегущая волна, туман, пенные столбы, колокола, крупный туман, веера, лебеди, арки, водный экран.

Музыкальное сопровождение фонтана включает более 15 композиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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