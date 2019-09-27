Фельдшер из Воронежа извинилась за фото окровавленных пациентов в Инстаграме
Фельдшер скорой помощи из Воронежа собрала подборку жутких кадров с работы у себя в Инстаграм. Целая серия снимков с открытыми ранами и тяжелыми травмами пациентов снабжалась подписями в духе "Мясные продукты производства ул. Шишкова", "Чуть-чуть вкусняшки на ночь!" или "Когда на ребенка неудачно упал шкаф".
Показать картинку полностью мы не можем - зрелище не для слабонервных. Источник: Инстаграм.
После того, как материалы попали в СМИ, девушка удалила снимки. Потом принесла извинения.
- В моей работе была допущена огромная ошибка, - говорит она на видео. - Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры в Инстаграм. Дорожу очень своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры. Будет все удалено из социальных сетей, все исправлено, и впредь такого не повторится.
Ситуацию прокомментировали в областном департаменте здравоохранения.
- Действия медицинского работника считаем неприемлемыми ни с этической, ни с профессиональной, ни с общечеловеческой точки зрения. Считаем недопустимым размещение в публичном пространстве информации, порочащей честь и достоинство пациентов, медицинских работников, медицинских организаций и медицинской профессии в целом. Несомненно, сотрудник будет привлечен к юридической ответственности.
Последнее подтвердил руководитель станции скорой медицинской помощи Сергей Рожков.
- Информация чрезвычайно негативно отражается на работе станции скорой помощи. Сотрудник нарушил этические нормы. Мы будем разбирать эту ситуацию. Сотрудник по результатам этой проверки будет наказан.
Фельдшер извинилась за кровавые фото пациентов в Инстаграм.Воронеж, 2019
ИСТОЧНИК KP.RU