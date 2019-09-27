Фельдшер из Воронежа извинилась за фото окровавленных пациентов в Инстаграме

Фельдшер скорой помощи из Воронежа собрала подборку жутких кадров с работы у себя в Инстаграм. Целая серия снимков с открытыми ранами и тяжелыми травмами пациентов снабжалась подписями в духе "Мясные продукты производства ул. Шишкова", "Чуть-чуть вкусняшки на ночь!" или "Когда на ребенка неудачно упал шкаф".

Показать картинку полностью мы не можем - зрелище не для слабонервных. Источник: Инстаграм.

После того, как материалы попали в СМИ, девушка удалила снимки. Потом принесла извинения.

- В моей работе была допущена огромная ошибка, - говорит она на видео. - Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры в Инстаграм. Дорожу очень своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры. Будет все удалено из социальных сетей, все исправлено, и впредь такого не повторится.

Ситуацию прокомментировали в областном департаменте здравоохранения.

- Действия медицинского работника считаем неприемлемыми ни с этической, ни с профессиональной, ни с общечеловеческой точки зрения. Считаем недопустимым размещение в публичном пространстве информации, порочащей честь и достоинство пациентов, медицинских работников, медицинских организаций и медицинской профессии в целом. Несомненно, сотрудник будет привлечен к юридической ответственности.

Последнее подтвердил руководитель станции скорой медицинской помощи Сергей Рожков.

- Информация чрезвычайно негативно отражается на работе станции скорой помощи. Сотрудник нарушил этические нормы. Мы будем разбирать эту ситуацию. Сотрудник по результатам этой проверки будет наказан.