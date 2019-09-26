Нововоронежскую АЭС и город атомщиков посетили в рамках сотрудничества специалисты немецкой АЭС «Гундремминген»

Цель визита немецкой делегации – обмен опытом с российскими коллегами, а также участие в Международной научно-технической конференции «55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом», посвящённой юбилею пуска энергоблока №1 Нововоронежской АЭС.

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«Сейчас у нас эксплуатируется энергоблок С, который будет работать до 2021 года, поэтому с нововоронежскими коллегами у нас много тем для обсуждения: культура безопасности, вывод из эксплуатации, дезактивация оборудования, работа с прессой и общественностью и многое другое. На Нововоронежской АЭС есть как уже остановленные, так и работающие энергоблоки, и мы очень впечатлены их работой. Нам с коллегами интересно наблюдать за развитием Нововоронежской АЭС», - рассказал руководитель делегации, руководитель направления «Технологическое оборудование» на АЭС «Гундремминген» Райзингер Хуберт.

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Гости побывали в Учебно-тренировочном пункте, где проходят обучение российские и зарубежные специалисты атомной отрасли. Немецкие атомщики посетили блочный пункт управления, машзал инновационного энергоблока №6 поколения «3+» с самым мощным реактором в современной российской атомной энергетике – ВВЭР-1200, а также смотровую площадку, откуда смогли воочию оценить весь масштаб производства.

В музее Нововоронежской АЭС специалисты АЭС «Гундремминген» познакомились с историей зарождения и развития атомной энергетики в России, выдающимися учёными, уникальными архивными документами. В ходе экскурсии по Нововоронежу гостям показали объекты, построенные в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом», - ледовую арену «Остальная», стадион «Старт», Центр боевых искусств.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС