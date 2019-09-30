2019-09-30T12:49:06+03:00
Общество

Сергей Бессонов: «Сбербанк планирует развивать продукты для застройщиков и покупателей квартир в рамках новой модели»

Сегодня около 2/3 кредитных договоров по счетам эскроу в России приходится на Сбербанк
Олег ИВАНОВ
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Сбербанк с апреля 2018 года одобрил 469 сделок проектного финансирования с эскроу на общую сумму 490 млрд рублей. Лидеры в данном направлении – Московская область и непосредственно сама столица, а также Свердловская и Челябинская области. Об этом на пресс-конференции рассказал Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»ПАО Сбербанк.

Эксперты банка рассказали и о специфике Воронежской области: так, с начала года в нашем регионе положительно рассмотрено 32 заявки застройщиков на общую сумму 9,6 млрд рублей, из которых 20 заявок (на 5,5 млрд рублей) с использованием счетов эскроу.

Переход должен пройти без потрясений

Говоря о первых итогах работы по счетам эскроу, важно отметить, что около 2/3 кредитных договоров подобного рода в России сегодня приходится на Сбербанк. Новая схема кредитования подразумевает, что деньги дольщиков привлекаются не напрямую, а хранятся на специальных счетах в банке вплоть до ввода жилья в строй. Застройщики ведут строительство на банковские кредиты, а получить аккумулированные средства могут лишь после сдачи дома в эксплуатацию. Данный механизм разработан для защиты прав дольщиков.

На переходный период предусмотрена возможность реализовывать жилье по старым правилам: если готовность дома превышает 30%, и при этом продано 10% договоров долевого участия. Есть также исключения для комплексных застроек и системообразующих предприятий, для них минимальная строительная готовность -15% и 6% соответственно.

Сергей Бессонов позитивно оценивает ввод новых правил, а также предоставленную застройщикам возможность реализовать начатые проекты по старым правилам.

- По нашим прогнозам, к 1 ноября уже 20% проектов будут реализовываться с использованием счетов эскроу. Если эта доля будет постепенно возрастать в течение двух-трех лет, то спокойно достигнет 100% без потрясений на рынке, - подчеркнул спикер.

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Баланс интересов для всех участников рынка

Застройщики уже озадачились вопросом привлечения проектного финансирования. В первом полугодии 2019-го прирост по количеству заявок по данному направлению составил 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что во втором полугодии произойдет увеличение числа заявок еще на 30% по сравнению со вторым полугодием 2018-го.

Динамика по Центрально-Черноземному банку в целом и Воронежу в частности приблизительно одинаковая – порядка 15% застройщиков продают квартиры с применением счетов эскроу. К концу года прогнозируется уже порядка 30%. В будущем году количество девелоперов, реализующих квартиры по новой схеме, будет неуклонно расти.

Если говорить конкретнее, то в Черноземье 12 застройщиков работают со счетами эскроу Сбербанка, в том числе шесть из них – на территории Воронежской области. До конца года еще 14 застройщиков планируют перейти на новую схему работы (6 из них – в Воронеже).

Всего с 2018 года в ЦЧБ открыто 415 счетов эскроу, в том числе 260 – воронежскими девелоперами на общую сумму 900 и 470 млн рублей соответственно. При этом, два воронежских застройщика в этом году уже получили средства со счетов эскроу после сдачи домов в эксплуатацию.

Как отметил Сергей Бессонов, в Сбербанке, чтобы облегчить работу по счетам эскроу как для застройщиков, так и для покупателей квартир, планируют автоматизировать ряд процессов, например, подготовку заключений и кредитной документации.

А в октябре 2019-го в ряде регионов, в том числе и в Воронежской области, стартует пилотный проект по модернизации сервиса «ДомКлик». По этой программе, что особенно важно для покупателей, можно рассчитывать на дисконт по ипотеке на период строительства. Ожидаются и другие привилегии, например, требования к ответственным застройщикам станут лояльнее.

- Процесс перехода на новую схему кредитования мы оцениваем позитивно. Для нас главное - соблюдение баланса интересов всех участников рынка. Банк продолжит активно работать на этом поле и далее развивать продукты под возникающие потребности застройщиков и покупателей квартир в рамках новой модели. Было много обсуждений в декабре прошлого года: «К чему приведет переход? Возрастут ли цены?» Но ничего критичного не произошло. Идет планомерный переход. Считаю, что все идет по очень хорошему сценарию, - подчеркнул Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка.

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