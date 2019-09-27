Ректора ВГТУ и гендиректора «Созвездия» наградили медалями «За доблестный труд» от Союза машиностроителей

26 сентября в Воронежском государственном техническом университете состоялось празднование Дня машиностроителя. В бизнес-инкубаторе им. профессора Ю.М. Борисова собрались преподаватели и сотрудники вуза, а также представители органов власти города и области, регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» и ведущих предприятий.

Открыл мероприятие председатель воронежского отделения Союза машиностроителей, генеральный директор АО «ВЦКБ «Полюс» Анатолий Кузнецов. Он объявил о награждении ректора ВГТУ Сергея Колодяжного и гендиректора концерна «Созвездие» Алексея Бочарова медалями «За доблестный труд» от Союза машиностроителей.

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За высокий профессионализм

Зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, поздравляя работников отрасли, подчеркнул, что машиностроение является базовой составляющей российской промышленности. Он вручил коллективам предприятий и организаций машиностроительной отрасли Благодарности правительства Воронежской области за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие промышленного комплекса региона.

Грамоты Воронежской областной Думы за большой личный вклад в развитие научной сферы и высокий профессионализм преподавателям ВГТУ от имени председателя Владимира Нетесова вручил зампредседателя комитета по ЖКХ, энергетике и тарифам Николай Назаров.

Заместитель мэра Людмила Бородина также поздравила машиностроителей от имени главы города Вадима Кстенина. Людмила Викторовна подчеркнула важность пополнения кадров предприятий молодыми специалистами, «ведь именно им предстоит воплощать в реальность масштабные планы по возрождению и опережающему развитию машиностроительного комплекса». Она вручила Благодарственные письма и Грамоты Воронежской городской Думы руководителям и лучшим работникам предприятий региона, а также преподавателям ВГТУ за высокий профессионализм, большой вклад в развитие образовательной и научной сферы.

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Новых трудовых достижений!

- Опорный университет является не только площадкой для подготовки высококвалифицированных кадров, но и для реализации новых проектов. Двери нашего вуза всегда открыты! - подчеркнул первый проректор Воронежского опорного университета Сергей Сафонов.

Присутствовавший на мероприятии руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин рассказал о планах по созданию добровольно-спортивного общества «Трудовые резервы» в нашем регионе.

- Наша задача – не только вернуть производственную гимнастику для работников предприятий, но и организовать для них физкультурно-спортивные мероприятия, - сказал Владимир Кадурин.

Кроме того, представителей машиностроительной отрасли поздравила Юлия Коваленко, управляющая филиалом Новикомбанка. От имени куратора регионального отделения «СоюзМаш России», председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой она вручила подарки организаторам мероприятия.

В завершение праздника Анатолий Кузнецов и Сергей Сафонов пожелали сотрудникам машиностроительной отрасли успехов и новых трудовых достижений!

Автор: Андрей ПЕТРОВ