Глава Воронежа не доволен тем, как приводят в порядок внешний вид зданий

Глава Воронежа Вадим Кстенин провел межведомственное совещание, на котором заслушал доклады руководителей управ и профильных структурных подразделений о мероприятиях по внедрению дизайн-регламента.

- Внедрение дизайн-регламента – одна из действенных мер по сохранению и улучшению внешнего вида областного центра. Эффективная реализация мероприятий по приведению объектов в соответствие дизайн-регламенту позволит уйти от большей части визуального рекламного мусора на основных магистралях и видовых местах города, – отметил градоначальник.

Руководитель управления главного архитектора Людмила Подшивалова доложила, что на все здания, входящие в зону строгой регламентации и расположенные на «красной линии», разработаны и утверждены паспорта фасадов.

– Этот документ отражает внешний вид фасадов здания, основные требования к информационным конструкциям, регламентирует виды наружной отделки и колористику. Форма паспорта разрабатывается управлением главного архитектора и передается собственникам помещений по первому обращению. И эта процедура бесплатна, – отметила Людмила Александровна.

К сожалению, в инициативном порядке предприниматели не спешат приводить входные группы коммерческих объектов в соответствие требованиям. Управам районов приходится проводить сложную и достаточно протяженную по времени работу для того, чтобы побудить представителей бизнеса соблюдать дизайн-регламент.

По информации управления главного архитектора в Воронеже из 4567 входных групп, расположенных на улицах строгой регламентации, приведено в соответствие 90%, демонтировано около 83% информационных и 90% рекламных конструкций, установленных с нарушениями правил.

– Основная проблема, с которой мы сталкиваемся – сложность выявления собственников нежилых помещений. Зачастую наши обращения с предложениями привести входные группы в соответствие с требованиями дизайн-регламента остаются без соответствующего реагирования. И только после того, как мы сами приступаем к демонтажу незаконно установленных конструкций, вдруг появляется собственник и предлагает своими силами провести демонтаж. Так, к примеру, было с одним из помещений на улице Фридриха Энгельса, где мы никак не могли найти хозяина – начали демонтаж ограждения и буквально через несколько минут собственник объявился, - рассказала руководитель управы Центрального района Инна Шеина.

Остальные руководители управ поддержали свою коллегу. По их словам, собственники посещений не хотят убирать с фасадов брендированные вывески.

Мэр остался не доволен их докладами. Он заявил, что предпринимаемых ими мер явно не достаточно.

– Напоминаю вам о персональной ответственности за реализацию дизайн-регламента на территории районов. Время уговоров прошло. Вы в силах навести порядок. Если вам мешает эффективно работать несовершенство нормативной базы, то следует ее менять – все необходимое для этого у нас есть, – подвел итог Вадим Кстенин.

НАША СПРАВКА

Дизайн-регламент утвержден в 2015 году постановлением администрации Воронежа, и является обязательным для исполнения всеми юридическими, физическими, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, действующими в областном центре. Его цель – приведение внешнего вида фасадов зданий и сооружений в соответствие с требованиями дизайн-регламента, противодействие визуальному загрязнению города, сохранение его исторического облика.

Первым этапом внедрения дизайн-регламента стала зона строгой регламентации, в которую входят 74 улицы города. Как правило, это магистральные либо улицы исторического центра Воронежа. Большая часть объектов, требующих приведения в порядок, располагается в исторической части города – в Центральном (1024) и Ленинском (951) районах.