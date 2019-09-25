«Факел» - «Арсенал» 25 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России

25 сентября в 19.00 в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в 1/16 финала Кубка России «Факел» сразится с тульским «Арсеналом». Обе команды еще совсем недавно играли вместе сначала во второй лиге, а потом и в ФНЛ. Однако «Факел» с тех пор изрядно затух, а у «канониров», наоборот, прибавилось пороха в пороховницах.

Перед матчем Кубка у обоих клубов наступила «черная» полоса: и «Факел», и «Арсенал» в чемпионате не побеждают уже три матча. Вот только тульский клуб идет на седьмом месте в Премьер-лиге, а воронежская команда – на предпоследнем, 19-м, в ФНЛ.

Дополнительная интрига матча: как проявит себя уроженец города Богучар Сергей Ткачев, а сейчас один из лидеров «Арсенала», против главной команды своей малой родины. Впрочем, он может и не выйти на поле (следите за составами команд, которые мы разместим ближе к началу игры).