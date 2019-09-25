2019-09-25T16:36:50+03:00
Спорт

«Факел» - «Арсенал» 25 сентября 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России

Футбол. «Факел» - «Арсенал». Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России с Центрального стадиона профсоюзов. Составы команд, статистика игроков
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"Факел" - "Арсенал" - на кону выход в 1/8 финала Кубка России."Факел" - "Арсенал" - на кону выход в 1/8 финала Кубка России.Фото: с сайта ФК "Факел"
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25 сентября в 19.00 в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов в 1/16 финала Кубка России «Факел» сразится с тульским «Арсеналом». Обе команды еще совсем недавно играли вместе сначала во второй лиге, а потом и в ФНЛ. Однако «Факел» с тех пор изрядно затух, а у «канониров», наоборот, прибавилось пороха в пороховницах.

Перед матчем Кубка у обоих клубов наступила «черная» полоса: и «Факел», и «Арсенал» в чемпионате не побеждают уже три матча. Вот только тульский клуб идет на седьмом месте в Премьер-лиге, а воронежская команда – на предпоследнем, 19-м, в ФНЛ.

Дополнительная интрига матча: как проявит себя уроженец города Богучар Сергей Ткачев, а сейчас один из лидеров «Арсенала», против главной команды своей малой родины. Впрочем, он может и не выйти на поле (следите за составами команд, которые мы разместим ближе к началу игры).

ИСТОЧНИК KP.RU

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