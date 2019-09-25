2019-09-25T15:05:09+03:00
Общество

В 63 школах Воронежской области открылись «Точки роста»

Установленное в них оборудование поможет детям из сел овладеть современными цифровыми технологиями
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

24 сентября губернатор Александр Гусев принял участие во Всероссийском марафоне открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Мероприятие прошло в СОШ № 3 в селе Верхняя Хава.

В «Точках роста» ребята будут осваивать «Технологию», «Информатику» и «ОБЖ» на современном учебном оборудовании. Также на базе центров реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Проект направлен на формирование современных технологических и гуманитарных навыков у школьников в сельской местности и малых городах.

.

.

ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ

В верхнехавской школе организовали прямой телемост с представителями федеральных округов РФ. Наша область представляла Центральный федеральный округ.

Но перед этим Александру Гусеву показали, как в школе работает мультимедийная интерактивная информационная панель, рассказали об атласе новых профессий и планах по профориентации учащихся. В шахматной гостиной губернатор пообщался с ребятами и оценил еще одну изюминку обновленной школы – виртуальный полигон. Из кабинета ОБЖ делегация перешла в класс информатики. Там школьники продемонстрировали свои умения в области робототехники и 3D-моделирования. Верхнехавские мальчишки презентовали главе региона проект современной сортировки мусора и показали сделанный на 3D-принтере винт для модели катамарана. А девочки подарили губернатору фотоколлаж. Вместе с высокими гостями ребятам удалось также пообщаться по видеосвязи со сверстниками из Углянца, где тоже появилась «Точка роста».

.

.

В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ 380 «ТОЧЕК РОСТА»

После этого участников пригласили к большому экрану и подключили к Всероссийскому телемосту. На связь с регионами вышла заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. В этом году в 50 субъектах страны создано 2049 «Точек роста». К концу 2024 года по всей России будет функционировать уже 16 тыс. таких центров.

От Воронежской области всех участников марафона поприветствовал губернатор Александр Гусев.

– Мы находимся в одной из сельских школ Воронежской области. И таких объектов, которые мы в этом году сдаем, – 63. В течение ближайших нескольких лет мы увеличим их количество еще на 380. Такие масштабные изменения, безусловно, стали возможны только благодаря реализации национальных проектов. И мы в этом году, получив более миллиарда рублей средств федерального бюджета, еще 500 миллионов рублей добавили своих и сделали целью показать уже в первый год реализации нацпроектов те масштабные изменения, которые ждут сферу образования. Мы сдаем в этом году 9 новых школ и 21 детский садик. Это наш подарок жителям Воронежской области. Мне кажется, очень правильное название у проекта – «Точка роста». Ведь школа – это не только место, где дети получают базовые знания. Я уверен, что в таких условиях, которые созданы в «Точках роста», безусловно, будут формироваться гармоничные, всесторонне развитые личности, – сказал Александр Гусев и передал слово детям.

– В нашей школе появилось новое оборудование: VR-очки, новые компьютеры, интерактивные доски и многое другое. Скоро я научусь работать на 3D-принтере и рисовать с помощью сенсорного экрана. За несколько дней я практически научилась играть в шахматы. «Точка роста» не только для меня, но и для всех детей – это шаг в будущее нашей страны, – рассказала ученица верхнехавской СОШ № 3 Валерия Гаврилова.

Автор: Мария САННИКОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алькогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
В Воронеже мужчина ограбил кассу павильона ради покупки нового телефона и продуктов
Под Воронежем спецназовцы десантировались с вертолета без парашютов
В Воронеже закрыли заведение с шаурмой за грубые нарушения
Главный прокурор Воронежской области уедет курировать Сибирский федеральный округ
В Воронеже бывшие супруги рассчитались друг с другом через судебных приставов
Под Воронежем спасатели установили пожарно-насосную станция на реке Усманка, чтобы потушить тлеющий ил
В Воронеже пьяный бомж поджег автомобиль, чтобы согреться
В Воронеже активисты Северного леса выйдут на пикет против вырубки деревьев
В Воронежской области поймали парней, похитивших сейф с деньгами, оружием и украшениями
В Воронеже иномарка сбила мужчину, шедшего по «зебре»
Спасатели опубликовали «штормовое предупреждение» из-за предстоящих заморозков в Воронежской области
В Воронежской области продавцы сельского магазина помогли раскрыть угон мотоцикла
Суд признал незаконным разрыв договора об аренде муниципальной турбазы «Росинка»
Воронежцев будут судить за попытку продажи пистолета сотруднику ФСБ
Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет бабье лето
В Воронежской области женщина ограбила собутыльника, чтобы раздать долги
Молодого курьера в четвертый раз задержали при попытке перебросить телефоны в колонию в Воронежской области
В Воронежском заповеднике на видео попал привлекающий ревом самку олень
Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на спортивных лошадей со всей России
В Воронеже мошенник попался на взятке в 3,5 млн рублей
Под Воронежем мужчина потерял криптовалюту из-за игр на бирже
В Воронеже две автоледи устроили ДТП, в котором пострадал 6-месячный ребенок
Воронежский аэропорт после реконструкции сможет обслуживать около 2,5 миллионов пассажиров в год
Ряд управляющих компаний Воронежа не успели подготовиться к отопительному периоду
В школе под Воронежем из-за задымления отменили занятия
В Воронежской области водитель «Лада Калина» сбил пешехода, шедшего по проезжей части