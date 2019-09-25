В 63 школах Воронежской области открылись «Точки роста»

24 сентября губернатор Александр Гусев принял участие во Всероссийском марафоне открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Мероприятие прошло в СОШ № 3 в селе Верхняя Хава.

В «Точках роста» ребята будут осваивать «Технологию», «Информатику» и «ОБЖ» на современном учебном оборудовании. Также на базе центров реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Проект направлен на формирование современных технологических и гуманитарных навыков у школьников в сельской местности и малых городах.

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ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ

В верхнехавской школе организовали прямой телемост с представителями федеральных округов РФ. Наша область представляла Центральный федеральный округ.

Но перед этим Александру Гусеву показали, как в школе работает мультимедийная интерактивная информационная панель, рассказали об атласе новых профессий и планах по профориентации учащихся. В шахматной гостиной губернатор пообщался с ребятами и оценил еще одну изюминку обновленной школы – виртуальный полигон. Из кабинета ОБЖ делегация перешла в класс информатики. Там школьники продемонстрировали свои умения в области робототехники и 3D-моделирования. Верхнехавские мальчишки презентовали главе региона проект современной сортировки мусора и показали сделанный на 3D-принтере винт для модели катамарана. А девочки подарили губернатору фотоколлаж. Вместе с высокими гостями ребятам удалось также пообщаться по видеосвязи со сверстниками из Углянца, где тоже появилась «Точка роста».

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В РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ 380 «ТОЧЕК РОСТА»

После этого участников пригласили к большому экрану и подключили к Всероссийскому телемосту. На связь с регионами вышла заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. В этом году в 50 субъектах страны создано 2049 «Точек роста». К концу 2024 года по всей России будет функционировать уже 16 тыс. таких центров.

От Воронежской области всех участников марафона поприветствовал губернатор Александр Гусев.

– Мы находимся в одной из сельских школ Воронежской области. И таких объектов, которые мы в этом году сдаем, – 63. В течение ближайших нескольких лет мы увеличим их количество еще на 380. Такие масштабные изменения, безусловно, стали возможны только благодаря реализации национальных проектов. И мы в этом году, получив более миллиарда рублей средств федерального бюджета, еще 500 миллионов рублей добавили своих и сделали целью показать уже в первый год реализации нацпроектов те масштабные изменения, которые ждут сферу образования. Мы сдаем в этом году 9 новых школ и 21 детский садик. Это наш подарок жителям Воронежской области. Мне кажется, очень правильное название у проекта – «Точка роста». Ведь школа – это не только место, где дети получают базовые знания. Я уверен, что в таких условиях, которые созданы в «Точках роста», безусловно, будут формироваться гармоничные, всесторонне развитые личности, – сказал Александр Гусев и передал слово детям.

– В нашей школе появилось новое оборудование: VR-очки, новые компьютеры, интерактивные доски и многое другое. Скоро я научусь работать на 3D-принтере и рисовать с помощью сенсорного экрана. За несколько дней я практически научилась играть в шахматы. «Точка роста» не только для меня, но и для всех детей – это шаг в будущее нашей страны, – рассказала ученица верхнехавской СОШ № 3 Валерия Гаврилова.

Автор: Мария САННИКОВА