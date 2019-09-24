Отопительный сезон в Воронеже 2019 года: первые дома подключат вместе с соцобъектами

Как уже писала «Комсомолка», отопительный сезон в школах, детсадах, поликлиниках и больницах начнется 26 сентября. С этого дня по распоряжению мэра начнут давать тепло в соцобъекты. Вместе с ними потеплеет и в тех домах, на первых этажах или в пристройках которых находятся эти учреждения.

Дату начала отопительного сезона по всему городу пока не называют, хотя в квартирах воронежцев уже довольно холодно: по ночам столбик термометра падает ниже нуля. По этой причине многие горожане вынуждены включать электрообогреватели, а заболеваемость ОРВИ выросла на треть за неделю.

Чиновники напоминают, что горожане могут договориться с соседями о досрочном подключении отопления. Для этого надо собрать всех собственников и большинством голосов (50+1%) принять такое решение. Затем протокол направить в свои УК или ТСЖ. Так выглядит теория. На практике же, по данным наших источников, подобных случаев в Воронеже еще не было. Слишком долгая эта процедура. Кроме того, жильцам дома бывает непросто прийти к согласию даже по такому, казалось бы, очевидному вопросу.

- Можно посоветовать жильцам дома принять решение о досрочном пуске тепла на последующие сезоны и оформить такой бланк для УК или ТСЖ, - рассказала Лариса Тулинова, председатель Общественного совета по вопросам ЖКХ при главе Воронежа. – Например, можно договориться о том, что отопление будут давать при определенных погодных условиях. Такое решение будет действовать бессрочно до его отмены общим собранием.

В то же время коммунальщики пояснили нам, что подключить один дом к отоплению – это, скорее, из области фантастики. Котельные технически не смогут запустить ради этого оборудование и дать необходимое давление в батареи. Вот если на балансе котельной будет соцобъект или несколько высоток, желающих согреться раньше, тогда шансы существенно возрастают.

В этом смысле гораздо больше других повезло жильцам новых домов и жилых комплексов, имеющих собственные котельные. Индивидуальный пуск тепла для них не проблема.