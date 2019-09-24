2019-09-24T16:49:14+03:00
Общество

Детей в Воронеже будут учить по программе, признанной лучшей* на международном саммите ООН

Программа «Малая Компьютерная академия ШАГ» вошла в топ-5 мировых образовательных проектов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Во время главного IT-мероприятия 2017 года – международного саммита ООН в Женеве – за программу проголосовали 1,1 миллиона человек из разных стран мира.

Представленная на саммите детская программа получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

.

.

В обозримом будущем для многих родителей вопрос выбора будущей профессии ребенка станет одним из самых острых. Конечно, хочется, чтобы специальность была востребованной, высокооплачиваемой и при этом любимой, чтобы всю дальнейшую жизнь дети были обеспечены и счастливы.

В современном мире такие перспективы открываются именно в сфере IT: высокая зарплата, гарантии успешного трудоустройства, интересная работа и неограниченные возможности карьерного роста. Даже если ребенок не мечтает работать в Силиконовой долине или в Сколково, компьютерные знания сегодня нужны в любой профессии.

.

.

Малая Компьютерная академия — это долгосрочная программа обучения детей 7-14 лет, позволяющая ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером.

Преподаватели-практики учат детей разрабатывать интернет-сайты,

конструировать и программировать роботов, моделировать в 3D и работать с 3D-принтером, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать с поисковыми системами и многому другому.

Объем полученных знаний поможет ребенку создать платформу для успешного будущего, сделать осознанный выбор будущей профессии и опередить сверстников в будущем профессиональном развитии.

Компьютерная академия ШАГ — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

.

.

Ждем Вас ежедневно, с пн по вс с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Кольцовская, 9А, 2 этаж, оф. 216.

.

.

Компьютерная академия ШАГ

Воронеж, ул. Кольцовская, 9А, 2-й этаж

+7 (473) 202-61-36, +7 (904) 210-20-90

Официальный сайт: vrn.itstep.org

* По итогам саммита ООН в Женеве состоявшемся 12-16 Июня 2017г.

6+ На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тина Канделаки о бодипозитиве: «Когда про 150-ти килограммовых девушек говорят, что это классно, у меня возникает вопрос»
Знаменитая телеведущая и медиаменеджер рассказала «КП» о том, почему не стоит изолировать человека от общества из-за сексуальной ориентации и почему не одобряет реакцию Хабиба Нурмагомедова на «обнаженку»
Александр Гусев:«Чистая вода будет приоритетом в развитии инженерных систем»
Губернатор посетил закрытый военный городок Воронеж-45, принял участие в запуске станции водоподготовки в Борисоглебске и поздравил с юбилеем одно из крупнейших промышленных предприятий региона
Новости 24
В воронежском торговом центре умер мужчина
Воронежский «Факел» на матч Кубка России подготовил программу с автограф-сессией и розыгрышем футболок
Эвакуаторщик угнал у воронежца ГАЗель и сдал на металл
Воронежский историк: "Иван Бунин - всемирно известный бренд"
В воронежский научно-исследовательский институт электронной техники нагрянули сотрудники ФСБ
Не стерпел: в Воронежской области один собутыльник убил другого ножом в грудь
В воронежской Листопадовке собираются построить дом культуры за 29 млн рублей
В Воронеже перекроют несколько улиц из-за Кубка России по футболу
Проанализировать свой бизнес, построить карьеру в IT и защититься от онлайн-мошенников научит РИФ-Воронеж 2019
В центре Воронежа прикрыли кафе гостиницы
В центре Воронежа появилось граффити с котенком с улицы Лизюкова
Чиновницу, занимающуюся воронежским метро, Путин рекомендовал на пост зампреда Счетной палаты РФ