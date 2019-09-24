Детей в Воронеже будут учить по программе, признанной лучшей* на международном саммите ООН

Во время главного IT-мероприятия 2017 года – международного саммита ООН в Женеве – за программу проголосовали 1,1 миллиона человек из разных стран мира.

Представленная на саммите детская программа получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».

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В обозримом будущем для многих родителей вопрос выбора будущей профессии ребенка станет одним из самых острых. Конечно, хочется, чтобы специальность была востребованной, высокооплачиваемой и при этом любимой, чтобы всю дальнейшую жизнь дети были обеспечены и счастливы.

В современном мире такие перспективы открываются именно в сфере IT: высокая зарплата, гарантии успешного трудоустройства, интересная работа и неограниченные возможности карьерного роста. Даже если ребенок не мечтает работать в Силиконовой долине или в Сколково, компьютерные знания сегодня нужны в любой профессии.

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Малая Компьютерная академия — это долгосрочная программа обучения детей 7-14 лет, позволяющая ребенку извлечь максимальную пользу из времени, проведенного за компьютером.

Преподаватели-практики учат детей разрабатывать интернет-сайты,

конструировать и программировать роботов, моделировать в 3D и работать с 3D-принтером, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать с поисковыми системами и многому другому.

Объем полученных знаний поможет ребенку создать платформу для успешного будущего, сделать осознанный выбор будущей профессии и опередить сверстников в будущем профессиональном развитии.

Компьютерная академия ШАГ — один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.

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Ждем Вас ежедневно, с пн по вс с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Кольцовская, 9А, 2 этаж, оф. 216.

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Компьютерная академия ШАГ

Воронеж, ул. Кольцовская, 9А, 2-й этаж

+7 (473) 202-61-36, +7 (904) 210-20-90

Официальный сайт: vrn.itstep.org

* По итогам саммита ООН в Женеве состоявшемся 12-16 Июня 2017г.

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