В Воронежской области иностранная компания построит завод по производству семян

20 сентября губернатор Александр Гусев встретился с делегацией французской компании EURALIS SEMENCES GROUP.

Участники встречи обсудили реализацию в Воронежской области инвестиционного проекта компании «Строительство завода по производству семян сельскохозяйственных растений».

Председатель EURALIS GROUP Кристиан Пэс рассказал, что в планах компании – строительство предприятия производительностью до 10 тыс. тонн семян в год. Объем инвестиций составляет более 2,3 млрд рублей. Предполагается создание более 100 постоянных рабочих мест, а также привлечение сезонного персонала до 60 человек. В результате реализации проекта ожидается дополнительный мультипликативный эффект по рабочим местам у сельхозтоваропроизводителей – поставщиков сырья.

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Компания рассматривает возможные варианты сотрудничества с производителями Воронежской области – ГК «Апротек», ГК «Агротера», КФХ «Князев», КФХ «Котов», ООО «Золотой початок». География поставок семян – Россия, Белоруссия, Казахстан. Планируется, что первый этап строительства пройдет в 2020–2021 годах, второй – в 2022 году.

Александр Гусев выразил заинтересованность в реализации инвестиционного проекта и пообещал оказать компании всю необходимую поддержку со стороны областного правительства.

НАША СПРАВКА

«EURALIS SEMENCES GROUP» – один из лидеров среди семеноводческих компаний Европы. На собственные научные исследования компания ежегодно тратит более 13% оборотных средств. На территории Европы компания имеет 10 исследовательских центров и свыше 250 тысяч опытно-демонстрационных полей. Исследования также проводятся в Северной и Южной Америке (США, Аргентина, Чили и т.д.). Кроме того, компания является одним из мировых лидеров по производству фуа-гра.

Автор: Мария САННИКОВА