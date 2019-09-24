В санатории им. Дзержинского на семейный отдых с детьми действует скидка 15%

Санаторий им. Дзержинского объявляет о начале акции «Мама, папа, я – здоровая семья». С 1 октября по 30 ноября семьи с детьми могут получить скидку 15% на проживание и лечение.

По словам главного врача санатория Алексея Чернова, в лечебном учреждении не придется скучать ни взрослым, ни детям. Последние смогут посещать аквацентр – резвиться на водных горках, пить кислородный коктейли, повышать иммунитет в соляной пещере. Перед приятными процедурами детей осмотрит педиатр и при необходимости назначит им оздоровительное лечение.

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Клинико-диагностическая база санатория позволяет проводить эффективные исследования организма с применением современных технологий. Обследования ведутся с помощью трехканального электрокардиографа, спирографа, реографа с компьютерным обеспечением, вибротестера, аппарата ультразвуковой диагностики. Кроме того, санаторий совместно с ВГМУ им. Н.Н. Бурденко разработал программы по реабилитации взрослых и детей с различными патологиями.

Забронировать путевку можно по телефонам 8 800 7777 290, +7 (473) 227-99-99 (регистратура). Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно предъявить санаторно-курортную карту на каждого члена семьи.

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