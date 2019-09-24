Александр Гусев: «Воронеж уже 10 лет является лидером среди многих городов»

В минувшую субботу, 21 сентября, губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем города и принял участие в благотворительной акции.

«ГОРОД, РАДИ КОТОРОГО ПРИКЛАДЫВАЕМ ВСЕ УСИЛИЯ»

Каждый такой праздник похож на предыдущий, но вместе с тем оставляет в памяти особый отпечаток. В 2019-м культурные мероприятия проходят под эгидой Года театра. В Воронеже на смену летним фестивалям приходят новые постановки наших театров. В приветственной речи губернатор отметил, что воронежцы со своей хваткой никому не отдадут звание культурной столицы СНГ. Но прежде он поздравил горожан с праздником:

- Для нас, воронежцев, это не просто место, где мы живем. Для нас это город, ради процветания которого мы прикладываем все свои усилия. Город, которому отдаем свою теплоту и любовь. И надо сказать, он отвечает нам взаимностью. В последние 10 лет Воронеж, безусловно, является лидером развития среди многих городов Российской Федерации. У нас реализуются масштабные экономические проекты. Мы активно развиваем социальную сферу. Большая работа проводится по созданию общественных пространств. Конечно, мы ее будем продолжать, - сказал глава региона.

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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРОДОЛЖАТСЯ

Губернатор также анонсировал дальнейшее развитие культуры, здравоохранения, образования, комфортной городской среды.

- 2019 год объявлен в России Годом театра. И театральная, культурная жизнь Воронежа развивается тоже очень масштабно, - отметил губернатор. - Мы успешно провели наш главный проект - Платоновский фестиваль. У нас появились новые проекты - совсем недавно прошел фестиваль «Русское лето». В Воронеже есть успешные негосударственные театры. Конечно, это заслуга творческих людей, которые живут в нашем городе. Безусловно, этот театральный марафон, который набирает обороты, в Воронеже будет продолжаться. Мы с вами однажды уже получили звание культурной столицы СНГ, и воронежцы, наверное, уже не отдадут это звание никому.

Александр Гусев также подчеркнул, что масштабная работа в регионе предстоит в рамках реализации национальных проектов.

- Вы почувствуете положительные изменения в области здравоохранения, образования, развития комфортной городской среды. Хочу заверить, что совместные усилия правительства области и администрации города будут направлены на то, чтобы Воронеж становился все краше, предпочтительнее для проживания не только в глазах воронежцев, но и являлся центром притяжения для жителей других регионов, - завершил свое выступление глава региона.

ПЯТЕРО ВОРОНЕЖЦЕВ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

Затем губернатор принял участие в церемонии вручения памятного знака «Воронеж - Город воинской славы» и награждения почетных граждан. Первую награду получили генеральный директор АО «Турбонасос», ветеран российской космонавтики Сергей Валюхов, инженер-конструктор I категории АО «Конструкторское бюро химавтоматики», ветеран Великой Отечественной войны, ветеран российской космонавтики Иван Малов, а также худрук русского народного хора имени К. И. Массалитинова, Заслуженный деятель искусств РСФСР Вячеслав Помельников.

А почетными гражданами города стали Сергей Ковалев и Александр Цапин. Сергей Ковалев - заведующий кардиохирургическим отделением Воронежской областной клинической больницы № 1, главный сердечно-сосудистый хирург ЦФО. Каждый день он спасает сердца людей. Александр Цапин - бывший мэр Воронежа. Его правление пришлось на начало 1990-х годов.

После официальной части Александр Гусев принял участие в благотворительной акции «Белый цветок». Губернатор купил белую ромашку, поделку из пластилина и картину. Деньги, которые он заплатил, пойдут на помощь онкобольным детям.

Александр Гусев вручил генеральному директору «Турбонасоса» Сергею Валюхову памятный знак «Воронеж - Город воинской славы».