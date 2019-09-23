Воронежцы обсудили строительство дороги от Тимирязева до Шишкова

Сегодня, 23 сентября, в Доме архитектора прошли слушания по поводу строительства дороги от ул. Тимирязева до ул. Шишкова. Высказать свое мнение пришли несколько сотен людей. Желающие буквально не помещались в зал, люди были вынуждены стоять в дверях.

Участники дискуссии разделились на два лагеря. Кто-то считает, что эта дорога необходима, а кто-то говорит, что она не решит никаких проблем, а лишь создаст новые. Вторую позицию поддерживают многие местные жители.

- Я житель дома № 6 по улице Олимпийский бульвар. Мне кажется, что если бы моего дома не было, то на нашем месте была бы дорога. Мы будем выходить и сразу попадать на нее. Все 17 подъездов выходят на дорогу. У нас пожарная машина не может встать, и она становится там, где будет дорога. Во-вторых, наземные переходы нам никак не помогут. Меня полностью отрубили от всего. Я не смогу никуда дойти. Мне тяжело подниматься. Авторы проекта вообще думали о пожилых людях и мамах с колясками? - высказывает свое мнение Валентина Шишкова.

На этот вопрос вызвался ответить Максим Кузнецов, один из авторов проекта:

- Посмотрите внимательно на проект. У нас будут пандусы для мам с колясками. Они такие же, как и в подземном переходе. Для инвалидов предусмотрен специальный подъемник.

Но местным жителям этих аргументов недостаточно. Они переживают, что дети и бабушки для экономии времени предпочтут рисковать жизнью и бежать через проезжую часть.

Местные жители не скрывали эмоций.Фото: Кирилл Мишин

Авторы проекта боятся пробок, и новая дорога, по их словам, - отличный шанс от них уйти. Оппоненты считают, что это лишь ухудшит ситуацию.

Еще одна острая проблема для местных жителей - вырубка леса и большой поток машин, который может усугубить экологическую ситуацию. Согласно проекту спилят 1665 деревьев. Авторы планируют восстановить зеленые насаждения, а может, даже сделать их площадь больше.

- Ваш дом построен почти вплотную к красной линии. Мы с дорогой отходим максимально дальше, к другой красной линии. Насколько это было возможно в данной ситуации, - ответила на вопросы жителей Екатерина Фролова, один из авторов проекта дороги.

Тем не менее, местные жители, не желающие видеть трассу у себя под окнами, создали петицию для отмены ее строительства и уже собрали более 500 подписей. Сами слушания шли более трех часов, в результате свое мнение высказали десятки людей. Теперь авторы проекта и администрация города должны постараться учесть все точки зрения и решить, будет дорога или нет.