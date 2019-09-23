Почетные воронежцы 2019 года: «Гордимся историей города и его людьми»

В этом году звания «Почетный гражданин Воронежа» удостоились бывший мэр и губернатор Александр Цапин и заслуженный врач РФ Сергей Ковалев. Торжественная церемония награждения прошла на Дне города 21 сентября.

«Комсомолка» пообщалась с почетными воронежцами, попросив их ответить на вопросы: чем вы гордитесь в Воронеже, а за что испытываете стыд?

- Горжусь богатой историей нашего города. Хоть официально и считается, что ему 400 с лишним лет, но на самом деле Воронежу около тысячи лет, и ученые это уже доказали, - рассказал Александр Цапин. – Горжусь его военной историей. Воронеж вошел в тройку городов, разрушенных на 96%. Никто не верил, что его удастся восстановить в течение 15 лет, но мы сделали это. А дальше началось развитие экономики и промышленности. У нас было все передовое: электроника, радиотехника и электротехника, двигатели для космоса…Что касается культуры, то и тут нам есть чем гордиться. Одно то, что мы смогли сохранить Воронежский русский народный хор, говорит о многом!

Почетный воронежец Сергей Ковалев руководитель кардиохирургического центра ОКБ №1 гордится, что живет в городе, который считается родиной военно-морского флота России и трех лауреатов Нобелевской премии:

- Я всегда напоминаю об этом тем, кто пытается утверждать, что Воронеж ничем не знаменит. Ну и, конечно, достоин гордости подвиг воронежцев, восстановивших из руин разрушенный фашистами город.

Стыда за Воронеж ни Цапин, ни Ковалев не испытывают. А вот стремиться, по их мнению, есть к чему:

- Город, это живой организм, здесь всегда есть, над чем работать. Проблем хватает и, в первую очередь, связанных с жизнеобеспечением. Человеческая натура такова, что все время хочется большего и лучшего. И город должен поспевать за запросами людей.

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