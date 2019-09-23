2019-09-23T14:31:22+03:00
Общество

Почетные воронежцы 2019 года: «Гордимся историей города и его людьми»

«Комсомолка» пообщалась с новыми обладателями почетного звания
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Церемония награждения Почетных граждан на Дне городаЦеремония награждения Почетных граждан на Дне городаФото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:

В этом году звания «Почетный гражданин Воронежа» удостоились бывший мэр и губернатор Александр Цапин и заслуженный врач РФ Сергей Ковалев. Торжественная церемония награждения прошла на Дне города 21 сентября.

«Комсомолка» пообщалась с почетными воронежцами, попросив их ответить на вопросы: чем вы гордитесь в Воронеже, а за что испытываете стыд?

- Горжусь богатой историей нашего города. Хоть официально и считается, что ему 400 с лишним лет, но на самом деле Воронежу около тысячи лет, и ученые это уже доказали, - рассказал Александр Цапин. – Горжусь его военной историей. Воронеж вошел в тройку городов, разрушенных на 96%. Никто не верил, что его удастся восстановить в течение 15 лет, но мы сделали это. А дальше началось развитие экономики и промышленности. У нас было все передовое: электроника, радиотехника и электротехника, двигатели для космоса…Что касается культуры, то и тут нам есть чем гордиться. Одно то, что мы смогли сохранить Воронежский русский народный хор, говорит о многом!

Почетный воронежец Сергей Ковалев руководитель кардиохирургического центра ОКБ №1 гордится, что живет в городе, который считается родиной военно-морского флота России и трех лауреатов Нобелевской премии:

- Я всегда напоминаю об этом тем, кто пытается утверждать, что Воронеж ничем не знаменит. Ну и, конечно, достоин гордости подвиг воронежцев, восстановивших из руин разрушенный фашистами город.

Стыда за Воронеж ни Цапин, ни Ковалев не испытывают. А вот стремиться, по их мнению, есть к чему:

- Город, это живой организм, здесь всегда есть, над чем работать. Проблем хватает и, в первую очередь, связанных с жизнеобеспечением. Человеческая натура такова, что все время хочется большего и лучшего. И город должен поспевать за запросами людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Александр Цапин снял свою кандидатуру с голосования в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» (97,2 FM) приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
В Воронежской области штрафы ГИБДД могут рассылать через портал госуслуг
Три воронежские красавицы поборются за 2 миллиона рублей
Председатель Воронежской облдумы принял участие в благотворительной акции «Белый цветок»
Без ключа и отвертки: двое парней из Воронежской области угнали "ГАЗель" голыми руками
Житель Воронежской области резанул шею врага опасной бритвой
В Воронежской области в этом году появятся более четырех тысяч мест в яслях
Повышение главного прокурора Воронежской области могут утвердить на заседании Совета Федерации
Воронежцам рассказали, когда начнутся массовые заболевания гриппом
КСП проверит траты на подсветку фасадов в центре Воронежа
Житель Воронежской области присвоил себе забытые в банкомате деньги
Тлеющие иловые карты зальют водой, чтобы Воронеж не превратился в Сайлент Хилл
Суд лишил родительских прав двух горе-мамаш из Воронежской области
Водитель, устроивший аварию, где пострадала двухлетняя девочка, отказался от "пьяного" теста