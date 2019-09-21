Воронежцы вкусно отметили День города вместе с «Вкуснотеево»

21 сентября воронежцы отмечают 433-й день рождения города. Праздник с каждым годом расширяет свои границы, появляется все больше ярких локаций, но вместе с тем, кажется, что у некоторых семей уже сложилась своя традиция, как отмечать этот день. Например, в парке «Динамо» вновь состоялся фестиваль вкуса от любимой молочной марки «Вкуснотеево». Те, кому по душе семейная атмосфера, детский азарт, красочный и в то же время природный антураж, а также веселые конкурсы и приятные подарки выбрали именно это место!

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С самого утра зажигательная музыка и энергичные танцы помогли включиться в праздник, как взрослым, так и юным воронежцам. Ну, кто может отказаться, если корова, пусть и плюшевая, приглашает его сплясать нечто между сальсой и русскими народными? Милые ростовые куклы как всегда стали главными моделями праздника, с которым хотели сфотографироваться практически все от мала до велика.

Большая праздничная программа предполагала, что воронежцы станут не просто зрителями, но и активными соучастниками всего происходящего. Сперва гости немного стеснялись, но быстро включились в мероприятие, поняв, что участите в конкурсах - это, во-первых, весело, а, во-вторых, приносит специальные купоны!

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Победные купоны в свою очередь можно было обменять на праздничные угощения в палатке «Вкуснотеево». Участникам предлагали на выбор нежнейший десерт из взбитых сливок или оригинальный йогурт «Сочная тыква».

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К слову, получить угощения можно было и другим способом - достаточно сфотографироваться и выложить фото в социальную сеть с хештегом«Вкуснотеево». Учитывая, сколько специальных фотозон в этот день было в парке «Алые Паруса», большого труда это задание не составляло. Зачастую воронежцы делали снимки просто для себя, но узнав про такие щедрые правила, конечно же, пользовались моментом!

- Как удалось получить угощение? Просто сфотографировалась с коровой и поделилась снимком у себя на странице в соцсети. К слову, друзья уже оценили! А десертсо сливками меня вообще удивил. Вы видели? Они готовят их прямо здесь, на площадке. Очень вкусно. Теперь хочу спросить, можно ли получить рецепт, - поделилась эмоциями участница праздника Светлана.

Повар этого мероприятия, кстати, не стал делать тайну из своего мастерства. Он признался, что главное - основа десерта -сливки для взбивания «Вкуснотеево». Готовить их легко: важно охладить и взболтать продукт перед приготовлением, взбивать их нужноот 3 до 5 минут. После этого надо подключитьвашу фантазию и творчество. Добавляйте любимые ингредиенты: печенье, шоколад, ягоды или что-то другое и наслаждайтесь!

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У палатки «Вкуснотеево» в День города было много людей с купонами, особенно детей - они делились друг с другом не только эмоциями, но и угощениями. Это значит, что гости праздника не только вдоволь повеселились, но и им всем было действительно вкусно!

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