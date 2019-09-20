2019-09-20T20:28:59+03:00
Общество

Глава департамента экологии Воронежской области уходит на повышение в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

По предварительной информации, письмо о назначении Алексея Карякина подписали еще 3 сентября
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин направил кандидатуру Алексея Карякина, возглавляющего департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, на согласование полномочному представителю президента по ЦФО Игорю Щеголеву. Алексей Карякин может возглавить Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Как сообщает Telegram-канал «Зеленый змий», письмо о назначении министр подписал еще 3 сентября.

- Господин Карякин известен как последовательный сторонник прежнего губернатора Алексея Гордеева, ныне - вице-премьера, курирующего природоресурсную отрасль. Говорят, что команда Гордеева не раз примеряла кандидатуру Карякина к различным должностям на федеральном уровне. Однако тот до последнего момента оставался верным Воронежу, - пишут в Telegram-канале.

Быть может, решение все-таки уйти на повышение как-то связано с недавним заявлением губернатора Александра Гусева. Напомним, глава региона пригрозил Алексею Карякину увольнением, обвинив того в невыносимой вони с Левобережных очистных сооружений.

Однако, как отмечают в другом Telegram-канале«ЭКО_ЦФО», Алексей Карякин вряд ли виноват в этой ситуации, так как ЛОС являются объектом не регионального, а федерального уровня надзора.

- В соответствии с действующими нормами приказа Минприроды России № 154 от 18.04.2018 ООО «ЛОС»фигурирует под кодом 20-0136-002033-П, и в столбце «уровень надзора» помечено «Федеральныи , I-я категория», - отмечают активисты.

Выходит, реальных рычагов влияния на поднадзорное федеральным органам предприятие, у региональных департаментов все-таки не было.

Так или иначе Алексей Карякин переходит на новый уровень, с чем его несомненно нужно поздравить. Воронежцы наверняка будут помнить о главе департамента экологии, хотя бы благодаря грандиозному фестивалю «Город-сад», впрочем у Алексея Карякина было не мало и других побед в нашем регионе.

Илья ВЕРЕТЕННИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин - об освобождении актера Устинова: Правоохранители исправили свою ошибку. А Павел пусть лучше играет на сцене и вспоминает службу в Росгвардии
Об этом экс-премьер, бывший глава МВД и Минюста заявил нашему обозревателю Александру Гамову [видео]
Новости 24
Глава департамента экологии Воронежской области уходит на повышение в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора
Воронежский лесопожарный центр получил новую технику для борьбы с пожарами
В Воронеже компанию «МРСК Центра» оштрафовали на 1,2 млн рублей
Владимир Путин наградил орденом Дружбы воронежского сенатора Сергея Лукина
Жителей Воронежской области позвали на срочные поиски 87-летнего дедушки
В Воронежской области построят уникальный селекционный центр
В Воронежской области устроивший смертельное ДТП водитель грузовика получил четыре года колонии
В Воронежской области похитители капусты пытались скрыться от полицейской погони
В Воронеже церемония открытия Дня города может пройти в Театре оперы и балета
Сейв вратаря воронежского «Факела» признали лучшим в 13-м туре ФНЛ
Воронежцы пожаловались на пьяные драки у круглосуточной рюмочной
В Воронеже открылся самый большой детский сад
В Воронежской области будут судить мужчину, который сбил подростка на переходе
В Воронежской области наркоман получил 11 лет колонии за продажу «соли»
Воронежцам покажут рукоделие слушателей «Академии пенсионеров»
В Воронеже уже несколько месяцев разыскивают пропавшего пенсионера
В Воронежской области женщина из неприязни воткнула нож в шею знакомому