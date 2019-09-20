Глава департамента экологии Воронежской области уходит на повышение в Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин направил кандидатуру Алексея Карякина, возглавляющего департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, на согласование полномочному представителю президента по ЦФО Игорю Щеголеву. Алексей Карякин может возглавить Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Как сообщает Telegram-канал «Зеленый змий», письмо о назначении министр подписал еще 3 сентября.

- Господин Карякин известен как последовательный сторонник прежнего губернатора Алексея Гордеева, ныне - вице-премьера, курирующего природоресурсную отрасль. Говорят, что команда Гордеева не раз примеряла кандидатуру Карякина к различным должностям на федеральном уровне. Однако тот до последнего момента оставался верным Воронежу, - пишут в Telegram-канале.

Быть может, решение все-таки уйти на повышение как-то связано с недавним заявлением губернатора Александра Гусева. Напомним, глава региона пригрозил Алексею Карякину увольнением, обвинив того в невыносимой вони с Левобережных очистных сооружений.

Однако, как отмечают в другом Telegram-канале«ЭКО_ЦФО», Алексей Карякин вряд ли виноват в этой ситуации, так как ЛОС являются объектом не регионального, а федерального уровня надзора.

- В соответствии с действующими нормами приказа Минприроды России № 154 от 18.04.2018 ООО «ЛОС»фигурирует под кодом 20-0136-002033-П, и в столбце «уровень надзора» помечено «Федеральныи , I-я категория», - отмечают активисты.

Выходит, реальных рычагов влияния на поднадзорное федеральным органам предприятие, у региональных департаментов все-таки не было.

Так или иначе Алексей Карякин переходит на новый уровень, с чем его несомненно нужно поздравить. Воронежцы наверняка будут помнить о главе департамента экологии, хотя бы благодаря грандиозному фестивалю «Город-сад», впрочем у Алексея Карякина было не мало и других побед в нашем регионе.

Илья ВЕРЕТЕННИКОВ