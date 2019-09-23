В поисках городского бездорожья: как изменилась самая разбитая улица Воронежа

Минувшей весной вместе с создателем сообщества "Вне дорог" Сергеем Кузнецовым и его полноприводным "Митсубиши" мы отыскали самые глубокие ямы Воронежа. Отметим, что нашлись таковые либо на улицах частного сектора, либо во дворах. К дорожному покрытию на основных магистралях придраться не получилось.

Спустя полгода на улице Лескова, получившей 10 из 10 баллов по нашей шкале городского бездорожья, начали ремонт.

- Году в 2004 я сюда переехал. За это время пару раз привозили асфальтовый срез. Но не ремонтировали, по-моему, ни разу, - вспоминает местный житель.

Когда здесь в последний раз был ремонт, никто и не вспомнит.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Способ добраться до жилья на автомобиле был и раньше, но приходилось делать огромный крюк через улицу Грамши. Семья, дом которой стоит на середине подъема, даже поменяла низкий седан на "Ниву", чтобы ездить логичным коротким путем.

- Куда только не жаловались, даже на прямую линию президента... - вспоминает местный житель Эрнест. - И вот пришли рабочие. Мы глазам своим не поверили...

Во время нашего заезда с создателем сообщества "Вне дорог" здесь с трудом пробирался полноприводный внедорожник, сейчас спокойно катаются легковушки. Столько благодарностей в адрес районной управы и городских властей мы давно не слышали.

Эксперимент "Вне Дорог" и "КП": в поисках городского бездорожья.

Работы еще продолжаются. Местные надеются, что по краям проезжей части появятся бордюры, и новенький асфальт не смоет к ним во дворы ближайшей весной.

Пока вместо бордюров - вот такой вал.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Есть еще один нюанс: теперь во время зимы улицу Лескова надо особенно тщательно посыпать песком. Иначе какой-нибудь лихач может протаранить стену, которой заканчивается спуск.

И представить было нельзя, что здесь проедет легковушка.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Расположенная неподалеку улица Профессора Харина не порадовала: там по-прежнему можно ремонтировать подвеску, используя "смотровую яму" посреди проезжей части. Не доехал асфальтоукладчик до дворика дома 262/3 на 9 Января, не завернул на дорогу от комплекса "Цветной бульвар".

До улицы Харина асфальт пока не добрался.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Не все сразу! Главное, чтоб местные жители отправляли обращения в управу района. В мэрии рассказывают, что во время распределения очередности ремонта приоритет отдается тем адресам, откуда приходят жалобы.