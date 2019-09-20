Воронежцам сыграли на "Нервах"

Популярная группа выступила в нашем городе в четверг, 18 сентября, в рамках масштабного тура. Авторы хитов «Кофе мой друг», «Батареи», «Так как надо» и других собрали целую толпу преданных фанатов. А совсем скоро у группы выйдет долгожданный клип на песню «Зажигалки».

Музыканты исполнили песни из нового альбома под названием «Слэм и депрессия», а также свои лучшие хиты. Послушать «Нервы» пришли люди самых разных возрастов.

Это был по-настоящему уникальный концерт: зрители не только отрывались под зажигательные композиции, но и буквально плакали во время исполнения старых песен.

Послушать «Нервы» пришли люди самых разных возрастов.Фото: Кирилл Мишин

Мы пообщались с лидером группы «Нервы» Евгением Мильковским:

- Как провел лето? Для музыкантов это же пора фестивалей. Было хоть время отдохнуть?

- Да, действительно, катались по фестивалям - когда участвовал, когда просто был зрителем. Слушал любимые группы. В музыкальном плане я очень интересно провел лето. Самое яркое событие - это концерты двух моих любимых групп: Kings of Leon, Аlice in Сhains.

- Жень, в июне ты выпустил альбом «7 непрочитанных сообщений». Говорил, что писал его буквально в автобусе. Как эта идея пришла в голову?

- Я просто баловался в телефоне, сидел, что-то набрасывал. Иногда я так делаю, но в этот раз довел до конца. Дорога дальняя, я садился в автобус, брал телефон и начинал придумывать. Обычно бросаю подобное занятие на полпути, но тут решил закончить. Так появился альбом.

- Помогали тебе остальные участники группы в его написании?

- Они мне не помогали, им вообще все равно (смеется). Я заставлял слушать эти песни, они очень сильно противились, но я их собирал в одном месте и включал треки. Альбом ребята хвалили, наверное, потому что не хотели меня расстраивать (снова смеется). Не знаю пока, будет ли еще подобное. Как попрет.

- Как ты думаешь, смена твоего личного образа как-то изменила восприятие тебя как артиста?

- Я не понимаю почему все говорят, что мой образ изменился. Сижу в кедах, которым уже лет 8 - 10. Они появились, еще когда только выходила песни «Батареи». Джинсы, рубашка - все то же самое. Какой образ? Ничего не менял, волосы и борода отрасли, но я тут ни при чем, они сами растут.

Солист группы Евгений Мильковский.Фото: Кирилл Мишин

- Некоторые группы собираются только на концертах. Вы же довольно много времени проводите вместе. Не устаете друг от друга?

- У нас просто каждый день концерты. На самом деле я очень люблю своих ребят. Они мне очень важны и нужны. Когда я с ними расстаюсь на какое-то время, то начинаю скучать, потому что, когда они рядом, мне комфортно и хорошо.

- В августе ты выступал на студенческом форуме в Казани. А можешь вспомнить, как прошли твои студенческие годы?

- Мне очень нравилось учиться. Я учился на актера, режиссера. Все дни были яркие. Я отлично проводил время. Разыгрывали с друзьями сценки не только в ВУЗе, но и на улице, в метро, где угодно. Нормально так отрывались.

- Планирует ли группа в ближайшее время записать совместную песню с другими исполнителями?

- Нет, группа вообще почти не записывает фиты. У меня есть мои сольные фиты, со своими друзьями. Но у группы «Нервы» всего лишь парочка совместных треков за всю карьеру.

- Какие жанры музыки любишь?

- Абсолютно все жанры люблю. Все, кроме Ска.

- В следующем году группе «Нервы» исполняется 10 лет, как планируете праздновать?

- У нас будет концерт 5 марта в клубе Adrenaline Stadium в Москве и 13 марта в Питере в А2. Планируем составить очень необычную и интересную программу. Впервые за всю историю группы могу сказать, что мы действительно постараемся сделать что-то интересное. Хотя никогда не хотели делать что-то подобное, но вот решили попытаться.

Один из новых альбомов солист группы написал в автобусе.Фото: Кирилл Мишин