Государство не должно отдавать такие сферы как ЖКХ или транспорт в частные руки, убежден руководитель фракции КПРФ в городской Думе Константин Ашифин

Будет ли повышение тарифов на услуги ЖКХ? Что нужно сделать, чтобы обеспечить качественное транспортное сообщение Воронежа?.. Эти и другие вопросы стали предметом беседы с гостем «Комсомольской правды» Константином Ашифиным, главой постоянной комиссии по экологии и природопользованию, руководителем фракции КПРФ в Воронежской городской Думt.

Фракция КПРФ не поддержала подорожание коммунальных услуг

- Константин Григорьевич, прошло первое после парламентских каникул заседание Воронежской городской Думы четвертого созыва. Какие вопросы вы бы отметили?

- Мы приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Воронежа». Эти звания получили бывший мэр Александр Николаевич Цапин и руководитель кардиохирургического центра Воронежской областной клинической больницы №1 Сергей Алексеевич Ковалев. В списке было 11 человек, каждым из которых воронежцы могут гордиться, но согласно действующему законодательству выбрать можно было только двоих. Депутаты городской Думы поддержали предложение Общественной палаты городского округа город Воронеж и проголосовали за две кандидатуры.

Хотелось бы отметить и другой вопрос, но уже со знаком минус. Это увеличение тарифов на водоснабжение, водоотведение и подачу тепла - вопрос, касающийся каждой семьи. Он очень непростой, как и ситуация вокруг жилищно-коммунального хозяйства города. Сегодня для выхода из нее сформирована городская программа с отдельными направлениями. При этом она не предполагает решение жилищно-коммунальных проблем за счет бизнеса. Счастье народа предполагается обеспечить за счет самого народа: деньги на реализацию этой программы возьмут из наших с вами карманов.

На самом деле, понять городскую власть где-то можно. Ведь проблемы ей достались в наследство, и власть пытается найти выход. Да, реализация программы приведет к предсказуемому результату в ближайшее время. Но нам, коммунистам, претят подходы, когда решение проблем перекладывается на плечи горожан. Почему деньги снова собираются с воронежцев? Разве это их ошибка, а не просчеты властей?.. Наша фракция не поддержала повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Замечу, что пока Теплосети были городской собственностью, тарифы не поднимались. Наша фракция всегда выступала против ухода государства из жизненно важных сфер для жителей города. Ведь ЖКХ прямо влияет на жизнь каждого человека, каждой семьи. И отдавать эту сферу в частные руки - как минимум, нечестно по отношению к воронежцам.

- Не ошибусь, если назову еще один пример - Левобережные очистные сооружения. Лето «порадовало» фекальным запахом, который чувствовался даже далеко от ЛОСов...

- Проблема возникла не вчера. А причина та же - передача ЛОСов в частные руки. Частник не справился и просто задушил Машмет, да и весь город этими миазмами. Исправить это очень сложно, законных механизмов влияния на собственников нет. Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы оставлять за государством контроль за предприятиями, раз уже мы не можем переломить тренд передачи в частную собственность стратегически важных объектов. Что касается ЛОСов... по-хорошему, единственный путь решения этого вопроса - возврат их в собственность муниципалитета.

- Другая проблема - транспорт. Что мы слышим в последнее время? Повышение проезда, бунт перевозчиков и обещания лучшего после изменения маршрутной сети...

- Это такая же системная проблема, которая наблюдается во многих отраслях городского хозяйства. Снова-таки, город ушел из этой отрасли. Количество перевозок муниципальным транспортом составляет меньше 13% от общего объема. И горожане опять стали заложниками бизнеса, который разговаривает с городской властью с позиции силы.

Ясное дело, частник не поедет за 17 рублей в Графское. Его главная задача - получение прибыли. А вот задача администрации - обеспечить стабильную и комфортную перевозку горожан из окраины в центр и обратно. И сейчас город с этим не справляется. Более того, мы не понимаем реальные объемы средств, которые оборачиваются в транспортной сфере. Не просто так частники фактически саботировали введение безналичного расчета в транспорте.

Со всем этим надо скрупулезно разбираться. Нужно найти компромиссный вариант, чтобы и горожане были довольны, и бизнес заработал свою копейку. Но сначала финансовые потоки необходимо сделать прозрачными, чтобы понять и проанализировать ситуацию. А потом уже предпринимать какие-либо действия.

- Начались дожди, значит, город снова будет бороться с лужами. Обслуживанием ливневок займется новая «Городская дорожная служба». Не слишком ли много служб появляется в последнее время?

- Сложилась парадоксальная ситуация, когда ливневки оказались бесхозными. Никто не занимался их обслуживанием и эксплуатацией. Это привело к постоянным подтоплениям городских улиц. Поэтому новая служба будет наводить порядок в этом вопросе.

Замечу, что, кроме этого, в городе делается немало хорошего. Например, к новому учебному году запустили 4 новых школы - такого никогда не было! Практически решен вопрос с очередями в детские сады, это большой успех.

- Что может поставить себе в актив фракция КПРФ в городской Думе? Как записаться к вам на прием избирателю?

- В том-то и дело, что записываться не нужно. Наша приемная работает ежедневно по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 15, третий этаж, кабинет 303, здание известно воронежцам как Гипрокаучук. Можно предварительно позвонить по телефонам 258-58-16. Есть возможность обратиться и напрямую во фракцию КПРФ в городской Думе, телефон 222-73-45. Любой из депутатов фракции - Владимир Калинин, Андрей Померанцев или Светлана Звягина выслушают вас и подключатся к решению вашей проблемы.

К сожалению, большинство жителей не знают, куда и как правильно обратиться по своему вопросу. В нашей приемной они всегда получат консультацию. Депутаты - это представители горожан, делегированные во власть для решения городских проблем, и избиратели должны иметь возможность обратиться к ним в любой момент с любым вопросом.

По инициативе нашей фракции близится к завершению канализование в районе Песчанка. По улице Чебышева отремонтирован коллектор, это была просьба местных жителей, задыхавшихся от зловоний. Большое внимание уделяем охране парковых зон, скверов на Левом берегу. Ведь Кольцовский сквер или Центральный парк - это далеко не все места для досуга воронежцев! По нашей инициативе было выделено дополнительное финансирование на благоустройство скверов «Старый Крым», «Героев Стратосферы», «Ростовский», парка «Дельфин», лесопарка «Оптимистов», создан новый сквер имени Анны Николаевны Корольковой в районе Машмет, у сквера теперь есть свой кадастровый номер, определены его границы, и в ближайшее время планируется начать его благоустройство.

Примеры можно продолжать. Лично для меня очень важно видеть результат своего труда. С отчетами депутатов-коммунистов и фракции КПРФ о проделанной работе можно ознакомиться на сайте Воронежской городской Думы. Было бы нечестным сказать, что мы помогли всем обратившимся. Но многие вопросы решаются.

Фракция КПРФ в Воронежской городской Думе несколько лет подряд принципиально голосует против принятия бюджета, который, по мнению коммунистов, не является бюджетом развития города. Константин Ашифин даже ввел термин «бюджетный геноцид». «Во времена татаро-монгольского ига Древняя Русь платила дань, по разным источникам, ее размер составлял 2-3% от доходов городов. Эти же источники сетуют, что из-за ига развитие Руси было отброшено назад на много столетий... А, у нас из всех собранных налогов на территории города изымается больше 90%. О каком развитии может идти речь?» - говорит Константин Ашифин.

Автор Светлана Романова.