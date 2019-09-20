Вадим Кстенин дал старт работе Всероссийского съезда Туристско-информационных центров

Он организован при поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева, Национальной ассоциации информационно-туристских организаций (НАИТО), Туристско-информационного центра Воронежа и информационной поддержке Федерального агентства по туризму и продлится до 21 сентября.

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Съезд открылся пленарным заседанием, на котором присутствующих поприветствовали глава города Вадим Кстенин, а также руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников, директор «Туристско-информационного центра Воронежа» Владислав Калюжный, советник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова, директор Партнерства ТИЦ НП «НАИТО» Михаил Ушаков.

- Я придаю этому мероприятию большое значение, поскольку считаю необходимым развитие внутреннего туризма. Во-первых, нам есть что показать, и есть чем гордиться. Во-вторых, все, что мы делаем для повышения туристской привлекательности Воронежа, служит, в первую очередь, самим воронежцам, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

В Воронеж прибыли 214 представителей туристско-информационных центров из 70 регионов страны. Главной темой, которая объединила в столице Черноземья гостей от Калининграда до Камчатки, стало продвижение туристических возможностей регионов в России и за рубежом.

В течение трех дней участников съезда ждет деловая программа: пленарное заседание и шесть тематических секций. О способах продвижения, законодательном регулировании, международном и межрегиональном сотрудничестве расскажут профессионалы в области организации деятельности ТИЦ из России и Европы, представители зарубежных офисов РФ. Также для гостей организуют экскурсионную программу по главным достопримечательностям Воронежа.

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Говоря о них, директор местного ТИЦ Владислав Калюжный отметил увеличение туристического потока в городе.

- Мы видим увеличение количества туристов, которые приходят к нам за оказанием туристско-информационной услуги. Но наш потенциал еще предстоит раскрыть. Для этого налаживается межрегиональное сотрудничество, которое позволяет проанализировать опыт других регионов и понять, к чему стремиться, - рассказал Владислав Калюжный.

Глава Воронежа Вадим Кстенин в свою очередь подчеркнул, что в настоящее время активно реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, что, безусловно, способствует развитию сферы туризма. Кроме того, в городе ежегодно проводится множество фестивалей, форумов, выставок в сфере строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, производства и культуры, которые могут привлечь внимание гостей.

- Наша задача – сделать Воронеж комфортным и современным. Именно поэтому сейчас в городе реализуется беспрецедентное количество проектов по благоустройству, что дает почву и для активного развития сферы туризма, - сказал Вадим Кстенин.

Он также проанонсировал, что совсем скоро в Воронеже планируется открытие двух Welcome-центров, где туристы и жители города смогут получить бесплатную информацию об объектах культуры, истории, достопримечательностях Воронежа, предстоящих знаковых событиях, действующих туристических маршрутах, экскурсиях, гостиницах, туристических операторах города.

Руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников рассказал о перспективах развития туризма в регионе.

- Сегодня по поручению губернатора мы работаем над тем, чтобы создать туристический кластер. Это позволит нам войти в государственную программу на условиях софинансирования. Мы проводим переговоры со многими крупнейшими инвесторами, которые готовы предложить свою поддержку для развития инфраструктуры. Это будет интересно жителям города и гостям, благотворно повлияет на развитие экономики, - сказал Сергей Корчевников.

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Справка:

- I Всероссийский съезд ТИЦ РФ прошел 19-21 мая 2016 года в Калининградской области.

- Туристско-информационный центр Воронежа начал свою работу в 2016 году. Он оказывает бесплатные консультационные услуги в сфере туризма, способствующие созданию комфортной информационной среды для гостей и жителей города. Обратившиеся в туристический центр получают сведения о городе и области, проезде к необходимым объектам, расположении различных заведений и мест, рекомендованных к посещению.

- С апреля 2018 года ТИЦ Воронежа проводит аудит состояния рынка туристических услуг нашего города. Так, были организованы бесплатные пешие экскурсии, которые показали потребность у жителей и гостей в экскурсионно-познавательном досуге.