Строители нужны всегда!

Город Россошь Воронежской области скоро ждет строительный бум местного масштаба - местный химико-механический техникум принимает участие в программе переобучения граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills Russia. Откликнувшиеся на заманчивое предложение бесплатно приобрести новую профессию, в интервью «КП» не скрывали эмоций.

Например, Валентина Стокозова проработала бухгалтером 35 лет. Сейчас трудится в небольшой частной строительной организации. От директора компании узнала о возможности переобучения в городском техникуме. Набирали на специальность «облицовка плиткой».

- Начальник спросил: «Не желаешь попробовать?», - вспоминает Валентина Анатольевна. - А мне всегда это было интересно. Всю жизнь занималась дома ремонтом, а тут можно стать специалистом.

Для такого важного дела даже взяла отпуск.

Колледж получил разрешение на переобучение по четырем компетенциям: облицовка плиткой, малярно-декоративные работы, кирпичная кладка и лабораторно-химический анализ. На первое направление дали квоту на восемь мест. В конце августа у группы начались занятия. Продлятся они три недели - 144 часа.

- Сначала было страшновато. Но так ведь в любом новом деле. Сейчас кое-что начало получаться. Например, лихо раствор на стенку бросать научилась, - смеется Валентина Стокозова. - Нам рассказали про разновидности плитки, про консистенцию раствора... Это не то, как я дома «фартук» на кухне выкладывала: плитку стеклорезом обычным отпиливала.

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Классы оборудованы тренажерами: двухметровой высоты стены, соединенные углом. Поверхности разной текстуры: пеноблок, гипсокартон, кирпич...

- Я бы обязательно посоветовала всем знакомым поучиться. Это полезно вне зависимости от того, как будет складываться жизнь - строительными работами всегда можно заработать копеечку. Даже просто отвлечься от рутины, ощутить перемены - тоже здорово. И главное - бесплатно.

Скоро у учеников демонстрационный экзамен по международным стандартам Worldskills. По его итогам они получат диплом облицовщика-плиточника, а также «Скиллс Паспорт» - уже признанный многими работодателями страны сертификат.

Педагог Оксана Михайличенко – мастер, аккредитованный Союзом WorldSkills Russia - не сомневается в том, что полученные ее подопечными знания и навыки будут востребованы:

- Количества занятий достаточно, чтобы освоить профессиональную базу. Мы даем основное: изучаем материалы и их разновидности, объясняем, как выбрать плитку и раствор. Затем практические занятия. Люди приобретают дополнительный навык, который им обязательно пригодится. Возводить дома не перестанут, а значит и их новые умения не будут лишними.

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ВНИМАНИЕ!

Скоро начнется обучение по компетенции «лабораторно-химический анализ». Записываться предлагают всех, подходящих по возрасту - женщин от 50 до 55 лет и мужчин от 55 до 60. Для этого надо лишь прийти в техникум с ксерокопией паспорта, документом об образовании, ксерокопией СНИЛС и справкой, подтверждающей предпенсионный возраст и написать заявление. Адрес колледжа: Россошь, Луговая улица, дом 1. Телефон: +7 (47396) 2-59-87.В

В Воронежской области в программу обучения граждан старших возрастов включился целый ряд колледжей, где ждут студентов 50+. Каждый житель области этой возрастной категории сможет бесплатно обучиться новой профессии. Зарегистрироваться на программу обучения можно на сайте 50plus.worldskills.ru. Всего на сайте представлены 119 компетенций, или профессий.