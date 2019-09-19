Воронежская бабушка с вековой историей: « Ушла за сыном в море в 50 лет»

Вспомните ли вы, что было с вами вчера? А неделю назад или, может быть, год? Наша героиня, Зинаида Петровна Белоусова, помнит целый век, который как раз и прожила. За это время она дважды вышла замуж и дважды развелась. Родила двоих детей. Сменила несколько профессий и жила в Эстонии. А в 50 лет ушла в море за сыном-моряком. Теперь бабушка перебралась в дом престарелых в Воронежской области и готова рассказывать свои невероятные истории.

Зинаида Петровна родилась вдали от Воронежской области - в городе Скопине.Фото: Юлия ДИДЕНКО

Зинаида Петровна родилась в городе Скопине Рязанской области 2 августа 1919-го. Отец умер рано - как раз в год, когда появилась на свет ее младшая сестренка Ангелина, в 1926-м. Детских садов тогда не было, а матери нужно было работать. Тогда маленьких Зину и Лину взяла к себе мамина сестра - тетя Женя. Потом маме дали работу на станции Коломенской, в Московской области, - там строили овощной комбинат. И Зина перебралась к ней. Ездить в школу малышке приходилось на поезде - от Коломенской до Москвы. Электричек тогда тоже не было. Проучилась девочка восемь классов, больше не стала.

- Тяжелое было время. У всех так, - вспоминает Зинаида Петровна.

«Хотелось приодеться – такой возраст»

В 18 лет она вышла замуж в первый раз. Ее избранником стал парень Иван, живший по соседству.

- Поспешила, - с улыбкой рассказывает Зинаида. - Хотелось приодеться. Ну, знаете, 18 лет. Такой возраст.

Зинаида тогда стала ездить на курсы машинописи на поезде в Москву. Они определили ее дальнейшую профессию и во многом помогли в жизни. После их окончания она стала работать машинисткой на комбинате.

Труженик тыла

С мужем Зина прожила недолго - три года. Молодой человек учился в военном училище, и виделись молодожены редко. Как говорит наша собеседница, прижиться не успели. А потом началась война, и пара вовсе рассталась. От первого мужа у Зины остался сын Вова. Именно благодаря ему они не голодали. На нее и на ребенка давали по 400 граммов хлеба. А еще молочный напиток.

Зинаида Петровна в войне не участвовала: их дом она обошла. Но иногда девушка вместе со своими знакомыми расчищала снег на дороге, чтобы военные машины могли проезжать без препятствий. Какое-то время она работала машинисткой в военной части, но попала под сокращение штата и лишилась должности. Теперь бабушку считают тружеником тыла. Она получила две медали и пользуется небольшими льготами и выплатами от государства.

Уехала за вторым мужем в Прибалтику

В войну Зина вышла замуж во второй раз. Муж Леонид служил в Прибалтике - сначала в Латвии, а потом в Эстонии. После окончания Великой Отечественной вызвал жену к себе. И она вместе с ребенком уехала из России в город Курисари. Через некоторое время армию расформировали и, не найдя квартиры на месте, семья перебралась в латышский город Валка, который находится прямо на границе с Эстонией и почти таким же городом Валга. Добираться туда пришлось на лошади через залив по льду, который мог в любую секунду треснуть. Это было в апреле 1946-го.

Зинаида Петровна нашла себе работу в милиции. Туда брали только членов партии и комсомольцев, поэтому женщина получила партийный билет (а сейчас этого стыдится - разочаровалась). И ее взяли на должность секретаря-машинистки. Позже у них с мужем родился сын Валерий. Пока родители работали, с ним сидела бабушка-соседка.

Но и там они не прижились. Пришлось переехать в город Лиепая на побережье Балтийского моря. Когда Валере было восемь лет, в 1958 году, родители развелись: Леонид ушел к другой женщине. Зинаида Петровна устроилась завскладом в рыбный порт, а потом окончила курсы и стала работать бухгалтером.

Латышский язык давался трудно, какое-то время ходили по городу с переводчиком.

- Понемножку, с учебниками уже начали понимать язык, но печатная машинка была на русском. Это помогало. Так и жили, - рассказывает Зинаида Петровна.

«Надумала в море идти»

Шло время, младший сын подрос, закончил школу и пошел в мореходное училище. А старший увлекся выпивкой и погиб от пули собутыльников. Снова замуж Зинаида уже не вышла. А когда ей было под 50, решила кардинально изменить свою жизнь.

- Надумала я в море идти. За сыном. Хотелось мир посмотреть. Работала на рыболовном плоту. А затем нашему предприятию дали большие морозильные камеры. Тогда мы стали плавать на траулере, назывался он «Мрамор». Аж до Южной Африки доплывали, - вспоминает наша собеседница.

Женщина ловила рыбу, морозила и обрабатывала ее, делала филе. В рейсы выходила в моря Атлантического океана на шесть месяцев.

Сначала было очень тяжело: мучила морская болезнь.

- Мы с подругой лежали на палубе траулера. Так плохо было, а потом привыкли, - говорит Зинаида.

50-летний юбилей женщина отмечала тоже в море всем коллективом, это больше ста человек, а женщин только 10. На День рождения ей подарили пластиковую шкатулку, на которой написано: «Зинаиде Петровне 50». На обратной стороне был вырезан траулер. Делали коробочку коллеги своими руками. Ее пенсионерка хранит до сих пор как память. Держит в ней лекарства да всякие безделушки.

Всего женщина провела в море три года - шесть рейсов. Один раз они даже встретились с сыном на причале за границей. Их корабль только подплыл к берегу, а Зинаида Петровна уже собиралась в обратное плавание.

Шкатулку, подаренную коллегами-моряками, бабушка хранит до сих пор.Фото: Юлия ДИДЕНКО

- Тогда я купила ему футболки разные, таких в СССР не было, и перебросила прямо на борт, - вспоминает бабушка.

Проработала бы она и больше. Но ноги не позволили. Зинаида Петровна не прошла проверку медиков.

- Меня хотели и раньше списать, чтобы там не умерла, - вспоминает она. - Но я не далась, пока врачи пускали.

«Ведь я же российская»

После того как Зинаида Петровна ушла на пенсию, она решила вернуться на родину:

- Ведь я же российская. Успела вернуться в СССР прямо перед развалом - в 90-х.

Дед оставил своим внукам домик в Скопине. Родовое гнездо. Там родилась и Зина, и ее сестра. Наследников было много, но одну комнату женщина получить смогла. Там не было ни воды, ни газа. А удобства - на улице.

- Трудно было одной, вот сестра младшая и позвала меня к себе в Тульскую область в город Донской. Так мы и прожили около 15 лет вместе до ее смерти. Потом ее дети меня приютили на время, - говорит бабушка.

Племянники Зинаиды Петровны купили в Мамонском районе Воронежской области дом.

- Они мне говорят: «Теть Зин, поехали с нами!» Ну, я и поехала. Но не подумала, что будет так жарко. Я привыкла к прохладе, а тут у вас южная сторона. Так последние два года с ними жила. А потом мне стало уже трудно, не хотелось мешать родственникам, да и сыну с его семьей тоже, - делится пожилая женщина.

«Хочу еще пожить»

Позже младший сын нашел ей место в доме престарелых в Новоусманском районе.

- Хочу еще пожить тут, хотя бы годика два, умирать не планирую, - смеется бабушка.

К слову, выглядит Зинаида Петровна отлично, на здоровье не жалуется. Болячку на носу вот только лечит, мол, всю красоту портит. Да глаза ее немного подводят.

- Вижу вот только косички твои. Плотные косички, хорошие, - говорит она мне. - А так размыто все. Но не страшно.

Бабушка может сама ходить, ей только нужно на что-то опираться. Сын привез инвалидную коляску для удобства, но она все равно продолжает двигаться самостоятельно.

Секрет долголетия - бухгалтерия, печатная машинка и кроссворды

Секрет долголетия раскрывает ее сын, Валерий. Он приехал навестить маму и привез ей огромную дыню. Мужчине уже 69 лет, 40 из которых он провел в море. Сейчас вместе с женой живет в Латвии, а его дети давно перебрались в Англию.

- Мама у меня всю жизнь в бухгалтерии и на машинке работала, вот и сохранила здравый ум. А еще кроссворды безумно любила, пока зрение позволяло. Два года назад она вообще бегала. Да и сейчас ничего, - рассказывает сын. Бережем ее. Она - живая книга историй.