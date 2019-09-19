Воронежский "сын" Валерия Золотухина прошел генетическую экспертизу

Несколько месяцев назад в воронежскую редакцию "КП" заглянул человек, в документах которого значилось: Владимир Золотухин. 54-летний гость рассказал, что много лет провел в местах не столь отдаленных, а сейчас скитается по "домам трудолюбия" и вокзалам. Будто между делом Владимир вставил: "А я ведь племянник актера Валерия Золотухина..." Правда, ни актриса Ирина Линдт, с которой Валерий Сергеевич провел последние годы жизни, ни сын Денис впоследствии такого родственника не вспомнили.

Между двумя Золотухиными есть определенное сходство. Фото: Олег УКЛАДОВ / Станислав ШЕВЧЕНКО.

Накануне наш Владимир появился в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Причем близость его родства с актером за это время изменилась...

- Все считали меня племянником Валерия Золотухина, но у меня есть предположения, что я являюсь его родным сыном! - заявил Владимир в первые же секунды программы. Впрочем, он сразу же заметил, что не собирается ничего утверждать и тем более претендовать на наследство. Просто "хочет сбросить камень с души".

Приглашенный физиогномист затруднился сказать, является ли Владимир сыном Валерия Сергеевича или нет, но увидел какие-то черты, характерные для родственников в третьем-четвертом колене.

Послушав спокойную и интеллигентную речь Владимира, актриса Елена Проклова отметила:

- Кроме физического сходства чувствуется схожесть сильного и мощного характера, Если вы его (Валерия Сергеевича - прим.) сын, могу только порадоваться.

Представитель нижегородского центра для бездомных, где и отыскали Владимира журналисты, тоже высказался по поводу особенностей его характера:

- Спекулирует много на чем, если видит к себе интерес. Человек отсидел полжизни. Это хороший психолог, Я бы сказал, что он один из самых сложных подопечных...

В финале огласили результаты ДНК-исследований. Для их проведения взяли пробы у брата актера. Тесты на родство сказали, что Владимир и Валерий Золотухины с вероятностью 99% - не близкие родственники.

Чуть раньше дизайнер Мария Погребняк сказала Владимиру:

- Вы сочинили эту историю, и сами в нее поверили...