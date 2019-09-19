В Воронеже прошел VI Межрегиональный Патриотический фестиваль «Наша история»

15 сентября в Воронеже в шестой раз прошел Межрегиональный Патриотический фестиваль «Наша история», сделанный с любовью к России. 4-х часовой концерт, 7 тематических площадок, более 30 коллективов на сцене и даже полевая кухня ожидали воронежцев в парке Патриотов в прошедшее воскресенье.

Фестиваль «Наша история» призван не только показать культурный потенциал нашего региона, но и популяризировать историю как науку. На мероприятие съехались творческие коллективы, мастера и мастерицы со всей Воронежской области, а также наши соседи по Центральному Черноземью. Свои экспозиции представили областные музеи и заповедники, клубы исторической реконструкции и поисковые отряды.

Фото: пресс-служба ВРКПОО " Наша история".

Увидеть предметы быта русской избы, примерить сарафан или кольчугу, перезарядить винтовку и пострелять из лука, написать письмо гусиным пером или напечатать листовку в «партизанской» типографии, посмотреть в артиллерийскую буссоль и постоять на горохе – все это можно было попробовать на фестивале «Наша история». Для гостей фестиваля работали семь тематических слобод: творческая, военно-историческая, игровая, мастеровая, музейная, художественная и книжная.

В 12 часов сразу после торжественного открытия на фестивальной сцене начался большой концерт. Среди выступающих: ансамбль казачьей песни «Держава» Воронежской филармонии, ансамбль солистов «Русская мозаика» Курской филармонии, народный ансамбль русской песни «Раненбургские родники» из Липецкой области, народный вокальный ансамбль «Единство» Воронежского института УФСИН, ученики кадетской школы им. А.В. Суворова и многие другие коллективы. Большую творческую программу представила Федерация современного танца «СОЛО ДЭНС – сольный танец», организовав показательные выступления танцоров-паралимпийцев.

Фото: пресс-служба ВРКПОО " Наша история".

«Наша история» - фестиваль для всей семьи, поэтому для детей была организована большая образовательно-игровая слобода с мастер-классами: песочная анимация, гончарное мастерство, эбру, оригами, мультанимация, авиамоделирование и ракетостроение, 3D-моделирование, аква-грим. А от возможности поиграть в настоящие бирюльки не отказались и многие взрослые.

Традиционно большой интерес вызывала программа военно-исторической слободы, где можно было подержать в руках оружие, одежду и предметы периода Великой Отечественной войны, а также узнать об отличиях в обмундировании советских солдат и войск противников. Среди участников: военно-исторический клуб «Отечество» (Воронеж), военно-историческое поисковое объединение «Родина» (Воронежский институт ФСИН России), военно-патриотический клуб «Родина» (г. Смоленск), военно-патриотический клуб «Пластун», военно-исторический музей «Донской рубеж. Гремячье», клуб исторической реконструкции и ремесел «Саркел».

Одной из самых многочисленных стала и музейная слобода. Музей-заповедник «Дивногорье», Воронежский областной краеведческий музей, Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», археологический музей-заповедник «Костёнки», историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» и историко-культурный клуб «Друзья Дома Ольденбургских», Острогожский историко-художественный музей им. И. Н. Крамского, Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина, Лискинский историко-краеведческий музей, школьные музеи Лискинского района, музей «Истоки» Дворца творчества детей и молодежи, музей истории ВГПУ и Музей инженерного дела ВГТУ, Центр гражданско-патриотического воспитания и просвещения ВГАУ им. Императора Петра I представили свои интерактивные экспозиции.

На книжной площадке можно было поучаствовать в викторинах на знание истории родного края, которые подготовили библиотеки Воронежа и области. А художественная слобода погрузила всех желающих в мир изобразительного искусства: выставки картин, мастер-классы и творческое задания от Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского, а также виртуальная экскурсия «Воронеж начала XX века» от художника Романа Жиляева.

Фото: пресс-служба ВРКПОО " Наша история".

Умельцы мастеровой слободы удивили воронежцев ремесленными шедеврами из различных материалов: открытки, куклы, резьба по дереву, глиняная игрушка, вышивка, роспись по бересте, украшения.

В ходе фестиваля можно было подкрепиться горячим чаем и полевой кухней. И конечно, сфотографироваться с зеркальными единорогами.

Подводя итоги фестиваля президент общественной организации «Наша история» Артём Кобляков отметил, что Патриотический фестиваль «Наша история» 2019 года стал самым масштабным за всю его историю, ведь его зрителями стали более 2 000 человек, а участниками программы стали 7 районов Воронежской области и 2 соседних региона. В 2020 году мы планируем насытить программу фестиваля новыми культурными элементами, которые будут радовать гостей своими формами и содержанием, планируем увеличить количество регионов-участников. Радует, что воронежцы любят и ценят родную историю.

Организаторами фестиваля выступили ВРКПОО «Наша история», ВРОО Федерация современного танца «СОЛО ДЭНС – сольный танец», Воронежское отделение МОО «Императорское Русское историческое общество», Воронежское отделение Российского военно-исторического общества, Социологическая лаборатория ВГТУ при поддержке ВРОО «Гражданское собрание «ЛИДЕР», Управления региональной политики правительства Воронежской области, департамента культуры Воронежской области и управления культуры города Воронежа.

Партнерами мероприятия выступили: Воронежский государственный технический университет, Чаплыгинский муниципальный район Липецкой области, Воронежские студенческие отряды, Военно-исторический клуб «Отечество» г. Воронежа, Антимузей забытых русских игр «Бирюльки», Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама», Книготорговая компания «Амиталь», компания «ЭкоНива», Центр Галереи Чижова.