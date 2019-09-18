"Жду у здания суда". В Воронежской области таксист-алиментщик приехал по вызову пристава

Судебные приставы очень хотели побеседовать с жителем Верхнехавского района Воронежской области, а тот взаимностью не отвечал. 32-летний мужчина игнорировал требования о явке в отдел ФССП и упорно скрывался от сотрудников.

Дело в том, что наш герой по решению суда должен был отдавать треть своих доходов на содержание двоих детей: 10-летней дочери и 13-летнего сына. По какой-то причине делать этого не спешил. Накопилось 62 тысячи рублей долга.

И вот приставам удалось узнать, что мужчина работает таксистом. План созрел сам собой.

- Должник "таксовал" не через приложение-агрегатор, а в частном порядке, - поясняют в пресс-службе регионального УФССП. - Населенный пункт - небольшой. Поэтому он просто размещал объявления со своим телефоном.

Вот по этому номеру и позвонил пристав. Машину заказал прямо к зданию районного суда. Нетрудно представить выражение лица водителя, когда пассажир показал "корочку"... Приставы, однако, добавляют, что отреагировал он адекватно: бежать не бросился.

После короткой беседы мужчину проводили в районный отдел судебных приставов. Там составили протокол за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил наказание - 150 часов обязательных работ. В свободное от частного извоза время мужчине предстоит потрудиться на благо райцентра - разнорабочим или дворником. А вот долги он пока что так и не погасил.

Это не единственный случай творческой работы приставов в Воронежской области. Ранее сотруднику удалось разыскать должницу по алиментам (да, у женщин тоже бывают такие долги). Опросив множество ее знакомых, пристав выяснил, что она работает парикмахером в конкретном районе Воронежа. Тогда он обзвонил все салоны в этом районе под видом клиента, который хочет записаться на прием к определенному мастеру. В итоге удалось отыскать того самого парикмахера. После общения с таким "клиентом" женщина погасила долги.