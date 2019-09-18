2019-09-18T16:48:28+03:00
Общество

Гордума выбрала почетных граждан Воронежа в 2019 году

Также депутаты обсудили целесообразность поднятия тарифов на отопление
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В среду, 18 сентября, состоялось первое после летних каникул заседание Воронежской городской Думы четвертого созыва. На нем приняли решение о присвоении звания почетных граждан столицы Черноземья в 2019 году. Также депутаты обсудили вопросы поднятия стоимости коммунальных услуг.

Бывший мэр и кардиохирург

В этом году звания почетных граждан получили бывший мэр Александр Цапин и руководитель кардиохирургического центра Воронежской областной клинической больницы № 1 Сергей Ковалев. Ранее их кандидатуры утвердили на заседании городской Общественной палаты. В списке изначально было 11 человек. В итоге Александра Цапина во время тайного голосования выбрали 24 депутата из 28, а Сергея Ковалева - 19.

Способ повысить надежность теплоснабжения

Также на заседании обсудили вопрос поднятия тарифов на 2020 год на услуги теплоснабжения. Такие изменения ждут жителей правобережной части Воронежа, которых обслуживает ПАО «Квадра», и левого берега, где тепло в дома подает ООО «Энерговид». Необходимые средства будут направлены на инвестиционные программы. Дело в том, что после передачи теплосетей в частные руки рост стоимости обогнал процент инфляции. Мэр Воронежа Вадим Кстенин пояснил, что для компании «Квадра» была утверждена обширная инвестиционная программа и повышение цен неизбежно. - Компания уже сейчас вкладывает крупные средства в ее реализацию. Речь идет о сумме порядка 600 миллионов рублей. Это все необходимо для того, чтобы обеспечить надежность системы теплоснабжения. Люди постоянно жалуются на частые прорывы и изношенность системы. Чтобы решить проблему и реализовать инвестиционную программу, мы идем на повышение тарифов, - добавил мэр. Юлия ДИДЕНКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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