2019-09-18T10:20:04+03:00
Общество

Статистика Сбербанка: около 65% воронежцев расплачиваются в супермаркетах безналичным способом

Специалисты рассказали, как «кассовая реформа» отразилась в основных сегментах торговли и общественного питания
Олег ИВАНОВ
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Сегодня около 65% воронежцев расплачиваются в супермаркетах безналичным способом, хотя еще два года назад каждый второй точно стоял на кассе с наличными в руках. Похожая ситуация складывается в ресторанах или кафе. Разве что в так называемых «магазинах у дома» наши земляки почему-то платят по-старинке. Быть может, дело в небольшом среднем чеке? Современный предприниматель должен это знать и понимать тенденции рынка и мотивы своих клиентов.

В сентябре «Платформа ОФД» отметила трехлетие со дня получения официального разрешения на обработку фискальных данных. К этой дате специалисты Сбербанка и самой системы проанализировали и рассказали на специальной пресс-конференции, как за период проведения трех этапов «кассовой реформы» в основных сегментах торговли и общественного питания изменилась доля оплаты наличным и безналичным способами.

Система, помогающая принимать верные решения

IT-компания «Платформа ОФД» обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с контрольно-кассовой техники в налоговую службу в соответствии с новым порядком. К компании, входящей в группу Сбербанка, подключены порядка 900 тысяч касс. Клиентами являются 450 тысяч предпринимателей по всей стране. Ежедневно обрабатывается более 40 млн кассовых чеков.

- Зачем же нужна эта система? Для правительства, например, при принятии решений важно понимать, как фактически сегодня выглядит потребительская корзина жителей страны. Это возможность получать информацию о соблюдении рекомендованных цен, в частности, на такие важные товары, как лекарства. Мы же можем в любой момент получить свой чек в электронном виде, например, в том же такси, - отметил Александр Белокопытов, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц.

Представителям крупного, среднего, малого или даже микро-бизнеса данные сервисы помогают анализировать основные показатели продаж, принимать решения в сжатые сроки на базе объективной информации. Например, сервис «Платформа Аренда» позволяет арендаторам в торговых центрах и на рынках экономить на арендной плате.

Надежность превыше всего

- Три года назад было сложно представить те результаты, которые мы сегодня с вами видим. «Платформа ОФД» - признанный лидер рынка операторов фискальных данных. Сегодня это IT-компания, создающая продукты на базе агрегированной обезличенной информации кассовых чеков, развивающая удобные сервисы по работе с отчетностью. Например, мы сегодня предоставляем возможность сдавать электронную отчетность в государственные органы напрямую. Система электронного документооборота позволяет в режиме реального времени следить за товаропотоком. С точки зрения аналитики мы получаем большое количество информации, которая интересна представителям бизнеса, - подчеркнул Алексей Баров, генеральный директор «Платформы ОФД».

Накопленная за три года информация позволяет внедрять полезные решения, основанные на потребностях клиентов. Такая статистика поможет лучше понимать запросы населения не только в каждом регионе, но и в отдельных районах. И тот магазин, ремонтная мастерская, кафе или что-то еще, что было так нужно на вашей улице, появится - предприниматель откликнется на спрос. В планах выпуск новых интересных продуктов в личном кабинете клиента. Но при этом нужно понимать, что специалисты платформы также заботятся и о безопасности всех данных.

- Быть лидером означает не только радоваться строчке в отчетах по доле, но и сохранять ответственность по отношению к клиентам. Сам факт достижения таких позиций характеризует эффективность и безопасность нашей системы. Для компании, входящей в группу Сбербанка, важно сохранять надежность - это один из приоритетных элементов нашей культуры, - подчеркнул Александр Белокопытов.

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