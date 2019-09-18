Люди «серебряного возраста» могут отдохнуть в санатории имени Дзержинского с хорошей скидкой

В санатории имени Дзержинского под Воронежем к людям «серебряного возраста» всегда заботливое и внимательное отношение.

Например, с 17 сентября санаторий объявляет о старте акции под названием «Прекрасный возраст»: люди «серебряного возраста» получат 20-процентную скидку на путевку с лечением. Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно предъявить пенсионное удостоверение, а также санаторно-курортную карту. Акция действует по 25 декабря текущего года. При бронировании номеров скидка не распространяется на корпус №5.

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Санаторий находится на территории старинной дворянской усадьбе в селе Чертовицы в 25 км от Воронежа. Рядом протекают реки Дон и Воронеж. Санаторий располагает аквацентром с двумя бассейнами. Шесть раз в неделю в огромном парке 20 га проводятся занятия по скандинавской ходьбе.

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На базе санатория действует программа «Здоровое сердце», в которую входят консультации кардиолога, массаж, ванны, занятия лечебной физкультурой и многое другое. При проблемах с опорно-двигательным аппаратом назначаются ванны, массажи, физиопроцедуры, ЛФК. Все в комплексе помогает улучшить общее самочувствие, а также увеличить объем движений в пораженных суставах. В санатории также помогают бороться с избыточным весом, хроническими бронхитами, неврозами и многими другими заболеваниями.

Забронировать путевку можно по телефонам 8 800 7777 290, +7 (473) 227-99-99 (регистратура).

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