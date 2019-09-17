Воронежский митрополит на праздновании своего 70-летия вспомнил духовного учителя

Сегодня в Воронеже отмечают сразу несколько местных православных праздников: Собор Воронежских святых и второе обретение (1964 г.) и перенесения мощей (в 1989 г.) святителя Митрофана, первого епископа Воронежского.

Также в этот день жители региона, а также российские и иностранные епископы поздравляют главу митрополии, митрополита Воронежского и Лискинского Сергия с 70-летием. Фактически день рождения у Владыки был 24 августа, но юбилей решили совместить с Собором Воронежских святых.

На утреннем богослужении в Благовещенском кафедральном соборе с поздравительной грамотой выступил архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил. Известно, что митрополит Сергий несколько лет служил в Чехии и впоследствии не раз принимал участие в работе международных религиозных комиссий.

Поздравил митрополита и губернатор Александр Гусев. Фото правительства Воронежской области.

После Божественной литургии и молебна Владыка Сергий поблагодарил архиереев за приезд и совместную службу у мощей воронежских святых, которые покоятся в соборе – святителей Митрофана, чудотворца Тихона, священномученика Петра (Зверева).

- Помолиться о том, чтобы Господь благословил всех нас миром и благополучием. А для меня лично очень дороги ваши трогательные слова, которых я не достоин. Прошу вас, Владыка Михаил, передать мою благодарность блаженнейшему митрополиту Ростиславу за ту память, которую чешская земля сохраняет, за дорогой для меня духовный опыт, который я явил в конце 70-х-начале 80-х годов в Чехии. Там я застал старую русскую эмиграцию, которая выехала в Европу и осела в Чехословакии после революции 1917 года. Для меня это были годы духовного становления, потому что я возрастал под омофором замечательного святого человека – блаженнейшего митрополита Дорофея. Он всегда был очень скромным, тихим, услужливым ко всему. Каждому старался помочь в меру своих уже тогда старческих сил. В этом году отмечается 20-летие его преставления, и его образ для меня как светлая звезда, которая сияет на церковном небосклоне, - отметил Владыка Сергий

После Литургии он открыл на соборной площади благотворительную ярмарку. Выпечку, соленья, овощи и фрукты для нее привезли со всех церковных округов митрополии жены священников. Все вырученные пойдут на благотворительность.

НАША СПРАВКА

Митрополит Сергий (в миру Виталий Павлович Фомин) родился 24 августа 1949 года в городе Краснозаводске Московской области.

26 августа 1973 года был пострижен в монашество с именем Сергий в честь преподобного Сергия Радонежского.

С 1978 по 1982 год — представитель Московского патриархата при Христианской мирной конференции в Праге. Из-за рубежа всякий раз привозил Библию, на таможне делая вид, что это его личная книга, а новой она кажется потому, что хозяин от природы аккуратен

В 1978 году участвовал в работе Пятого Всехристианского мирного конгресса в Праге, на котором был избран членом комитета продолжения работы Христианской мирной конференции. Затем избран членом Международного секретариата и заместителем генерального секретаря.

28 декабря 1982 года решением Священного Синода Русской православной церкви избран епископом Солнечногорским, викарием Московской епархии, долгие годы трудился помощником Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в должности управляющего делами Московской Патриархии.

7 мая 2003 года решением Священного Синода назначен воронежским митрополитом.