Нововоронежская АЭС-2: инновационныйэнергоблок №2 успешно прошёл заключительные испытания и готов к сдаче в эксплуатацию

Новый инновационный энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 без замечаний нёс нагрузку на 100% мощности в течение всего периода тестирования.

«Мы завершили сдаточные испытания нового энергоблока строго по графику.Результаты комплексного опробования говорят о безопасной и надёжной работе его оборудования и всех систем. К настоящему времени энергоблок готов к сдаче в эксплуатацию и несению стабильной нагрузки в соответствии с проектом»,–подчеркнулдиректор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Напомним, 1 мая 2019 года второй инновационный энергоблок НВАЭС-2 впервые был включен в единую энергосистему страны. За 4,5 месяца он успешно прошёл освоение мощности на всех этапах энергопуска и опытно-промышленной эксплуатации.

Специалисты провели несколько сотен различных испытаний, проверок, пусконаладочных работ. Все они стали завершающим этапом опытно-промышленной эксплуатации и позволили перейти к следующему этапу – сдаче нового энергоблока в эксплуатацию.

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Теперь новый энергоблоквместе с объектами пускового комплекса будет представлен Приёмочной комиссии и комиссии Ростехнадзора, а затем окончательноеразрешение на ввод энергоблока №2 НВ АЭС-2 в эксплуатацию выдаст Госкорпорация «Росатом».

«За период с энергопуска мы выполняли испытания, связанные с подтверждением готовности оборудования энергоблока пройти все режимы, которые возникают в процессе эксплуатации в течение всего срока службы. Это для нашего блока – это 60 лет. Ключевой срок получения разрешения на эксплуатацию – начало ноября. Мы надеемся выполнить эту задачу и напряженно трудимся, чтобы её решить», – отметил заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по эксплуатации 4-й очереди Игорь Гусев.

Ввод энергоблока №2 НВАЭС-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза, даст мощный импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и, по оценкам экспертов, пополнит бюджет региона на сумму около 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС