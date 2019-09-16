Нововоронежскую АЭС и город атомщиков посетил Председатель Воронежской областной Думы

Под председательством директора НВ АЭС Владимира Поварова прошло совещание с руководством НВ АЭС, представителями городских властей и общественности. В ходе визита Владимир Нетёсов побывал в учебно-тренировочном пункте НВ АЭС, где ознакомился с опытом обучения персонала атомной станции и зарубежных специалистов, посетил первый в мире энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 (№6 НВ АЭС) и социальные объекты города Нововоронежа.

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«Нововоронежская АЭС - одно из ведущих предприятий российской экономики, на котором внедряются самые современные технологии, а также один из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. Очень радует подготовка квалифицированных кадров, соответствующая мировым стандартам. У нас есть планы по дальнейшему сотрудничеству, в частности, по развитию социальных объектов города атомщиков», – поделился впечатлениями Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Было отмечено, что реализация многих социальных программ стала возможна благодаря Соглашению о сотрудничестве между государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и правительством Воронежской области. В рамках поступающих средств, построены спортивные сооружения - многофункциональный стадион «Старт», ледовая арена «Остальная», Центр боевых искусств. Внедрено множество социальных проектов, позволивших значительно улучшить городскую инфраструктуру (замена коммуникаций, строительство тротуаров, ремонт дорог и фасадов домов).

«Нововоронежская АЭС участвует в реализации Соглашения в сотрудничестве с Воронежской областью, как полноправный партнёр. В нашей смете доходов-расходов предусмотрены средства на реализацию социальных программ и благотворительности», - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

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Председатель Воронежской областной Думы вручил НВ АЭС Почётную грамоту - высшую награду областной Думы.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС