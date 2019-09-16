180 нововоронежцев приняли участие в первом «Забеге атомных городов»

Ровно 180 спортсменов разных возрастов и профессий вышли на старт, чтобы поучаствовать в спортивном празднике, посвященному «Году здоровья в Росатоме».

«Сегодня зарождается новая традиция «Забег атомных городов». Администрация города Нововоронежа и руководство Нововоронежской АЭС постарались, чтобы это был действительно настоящий праздник. В нашем городе спорт и здоровый образ жизни завоёвывает всё больше и больше жителей. Мне очень нравится, что в молодёжной среде сегодня не модно пить и курить, а модно бегать и ходить в тренажёрный зал. Значит у нас прекрасное будущее», – сказал в приветственном слове председатель первичной профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

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Первыми преодолеть дистанцию в 2019 метров вышли атлеты «серебряного» возраста. Они боролись за лидерство в северной (скандинавской) ходьбе. Самой быстрой среди женщин стала представительница ветеранской организации НВ АЭС Тамара Литвинова. Она прошла дистанцию за 16 мин 15 сек. На втором месте Светлана Фетисова. На третьем – Лариса Козлова. Среди мужчин – на первом месте Николай Гончаров с результатом 13 мин 04 сек. На втором – Сергей Букреев, на третьем – Владимир Шишкин.

Далее стадион «захватили» легкоатлеты. В каждом забеге участвовало по 15 спортсменов. Мужчины и женщины бежали отдельно. Среди бегунов были замечены заместители главы администрации Нововоронежа, руководители высшего звена Нововоронежской АЭС, представители всех организаций города и студенты нововоронежского политехнического колледжа.

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«После работы и семьи, спорт в моей жизни на третьем месте. Утро начинается с пробежки – 5-10 км. И только потом на работу. Чтобы решать те непростые задачи, которые стоят перед нами на службе, нужно иметь светлую голову и здоровое тело. Спорт – это ясные мысли, крепкие нервы и готовность ко всему», – сказал после забега заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по эксплуатации 4ой очереди Игорь Гусев.

Самым юным участником забега стала восьмилетняя Кира Барышникова. Самым возрастным – 75-летний Кавий Маликов.

Кроме того, нововоронежский забег можно смело назвать международным. В одном строю с нашими легкоатлетами бежали двое спортсменов из Бангладеш, которые сейчас проходят обучение в Учебно-тренировочном пункте Нововоронежской АЭС.

После нескольких часов спортивного праздника тройка лидеров среди женщин выглядела так:

- 1-е место – Елена Попова (МЧС);

- 2-е место – Виктория Сластикова (Нововоронежаэтомэнергоремонт);

- 3-е место – Светлана Акмамедова (Нововоронежская АЭС).

Среди мужчин:

- 1-е место – Сергей Попов (представитель города);

- 2-е место – Евгений Когтев (Нововоронежский политехнический колледж);

- 3-е место – Иван Курьянов (Нововоронежский политехнический колледж).

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Параллельно с забегом участники и зрители смотрели показательные выступления воронежских спортсменов, фотографировались с ростовыми куклами медведей в фотозоне. Для детей были организованы игровые площадки: волейбольная, теннисная, футбольная, где вместе с профессиональными тренерами ребята могли попробовать свои силы в разных видах спорта, посоревноваться, разбившись на команды, получить полезные советы, научиться некоторым приемам. В палатке нововоронежской Клинической больницы № 33 все желающие могли получить консультацию эндокринолога, хирурга-ортопеда, проверить кровь на сахар, сделать прививку против гриппа. Рядом со стадионом расположились палатки с продуктами диетического и здорового питания, а так же с продукцией сельского хозяйства и предприятий пищевой промышленности из соседних районов.

Кроме Нововоронежа Забег пройдет ещё в 20 атомных городах. Череда беговых эстафет завершится 21 сентября.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС