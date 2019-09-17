«Развитие транспортной системы» в Воронеже: десятки отремонтированных улиц и тротуаров

В прошлом году, учитывая многочисленные обращения и жалобы горожан на отсутствие инфраструктуры для пешеходов, мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил в два раза увеличить финансирование на ремонт и строительство тротуаров.

- Управы районов должны в этой работе всегда помнить о маломобильных горожанах – ни один новый тротуар не должен обустраиваться без специальных пандусов, – заявил в конце прошлого года Вадим Юрьевич.

Исполняя поручение мэра, профильные службы администрации в рамках программы «Развитие транспортной системы» запланировали на 2019 год 60 миллионов рублей на эти цели. Это в три раза больше, чем в 2018 году.

На еженедельном планерном совещании в горадминистрации руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов рассказал о реализации муниципальной программы.

– В настоящее время выполнено 45% от общего объема запланированных работ по ремонту и строительству тротуаров. В рамках программы «Доступная среда» на 18 объектах ведется обустройство тротуаров и пешеходных переходов пандусами, – доложил Олег Котов.

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В этом году на финансирование программы «Развитие транспортной системы» выделили 1931,6 млн рублей. Из них 104,5 млн рублей направлены на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог; на содержание дорог – 1543,1 млн рублей; на ремонт – 284 млн рублей.

К этому моменту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже отремонтированы 23 улицы города на общую сумму в полмиллиарда рублей.

Для ликвидации перегруженных участков администрация проводит разработку проектов на реконструкцию автодороги по улице Острогожской (от Теплоэнергетиков до съезда с Острогожской к плотине Воронежского водохранилища), строительство автомобильной дороги от Шишкова до Тимирязева, а также дороги - дублера Московского проспекта от Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, 9 Января и Кольцовскую и ряд других объектов. К реализации этих проектов приступят после получения положительного заключения

Госэкспертизы и предоставления субсидий из областного или федерального бюджетов.

– В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы» заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на 20 объектах. В настоящее время проделано 65% от запланированных работ. Также, был выполнен ремонт подъездных путей к построенным социальным объектам – школам и детским садам, – добавил Олег Котов.

Управы в районах города восстановили асфальтобетонное покрытие на 75 улицах. А до конца года завершат работы по обустройству 12 остановок общественного транспорта. Горизонтальную разметку нанесли на 203 улицах. Ее общая протяженность составила 15.04,63 километра. В ближайшие три месяца у образовательных учреждений города появятся «лежачие полицейские».

На пяти магистральных улицах (Защитников Родины, Ильюшина, Ростовская и других) восстановили электроосвещение. Продолжаются работы по текущему содержанию ливневой канализации. Очищены 712 смотровых и 1589 ливнеприемных колодцев, промыты 19 738,9 погонных метров трубопроводов, проведен ремонт 54 ливнеприемных и 32 смотровых колодцев, заменены люки 18 ливнеприемных и 29 смотровых колодцев.

- Для содержания дорог в предстоящий зимний период в этом году город закупил 22 единицы коммунальной техники, 112 единиц навесного оборудования, уборочной техники и средств малой механизации для уборки тротуаров, – отметил Олег Котов.

Таким образом, этой зимой обеспечивать чистоту на улицах Воронежа будут 330 единиц коммунальной техники.

Глава города Вадим Кстенин пообещал лично проверить готовность районных комбинатов благоустройства к предстоящей зиме.