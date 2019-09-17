Что написал Александр Гусев на берестяной грамоте

В начале этого года в Воронеже побывал писатель Захар Прилепин. Он встретился с Александром Гусевым и предложил ему провести в столице Черноземья фестиваль «Русское лето». Губернатор тогда писателя поддержал, а что из этого вышло, воронежцы смогли оценить в минувшие субботу и воскресенье.

- Хочу поблагодарить участников фестиваля, тех, кто занимался его подготовкой, - это большая сложная работа. Поблагодарить волонтеров и, конечно, инициатора и идейного вдохновителя «Русского лета», нашего почетного гостя - писателя Захара Прилепина. Глубинный смысл, который несет в себе фестиваль, - российские традиции, культура, патриотизм, любовь к Родине - на мой взгляд, на нынешнем этапе развития страны очень важен. И очень важно донести его в такой интересной и современной форме, прежде всего направленной на молодежь. Мне кажется, идеи фестиваля и его мероприятия помогут добиться этого эффекта. Он уже вызвал дискуссию - это залог того, что мы вправе говорить об интересе воронежцев к данному событию, - выступил Александр Гусев на открытии фестиваля.

«ЖДЕМ КАЖДОЕ ЛЕТО»

Затем губернатор вместе с Захаром Прилепиным посмотрели, какие книги в Воронеж привезли российские издательства, и сыграли ансамблем на старинных музыкальных инструментах. Главе региона достался гудок (отдаленно напоминает домбру со смычком), а писателю - дудка. Дальше их встретили «монголо-татары», мастера по плетению кольчуги и «древние» писари. Они дали Александру Гусеву кусочек бересты, на которой он острой металлической палочкой нацарапал: «Ждем каждое лето».

Чуть позже Прилепин выступил с лекцией о Сергее Есенине. В тот же день по его произведению состоялся спектакль «Ты что такой похнюпый?». Были лекции по истории, литературе, встречи с поэтами и писателями, отыграли концерты «Калинов мост», «Джанго», мужской хор Воронежской филармонии ART”o”dox, а лидеры группы «25/17» стали участниками спектакля «Обитель. 16 рота». Помимо этого, на разных площадках можно было послушать русскую народную музыку.

«НАШИ МАСТЕРА - ЛУЧШЕ ВСЕХ»

Немало в «Русском лете» участвовало реконструкторов - дамы в кринолинах и кавалеры во фраках и цилиндрах степенно прогуливались между посетителями и переодетыми в костюмы петровской поры военными, на пути им попадались русские воины, принимавшие участие в «атаке мертвецов» (1915 г.), крестьяне и «главари» татаро-монгольской «шайки».

Для детей организаторы подготовили отдельную программу с Петрушкой, сказками, Карачунской свистулькой, играми и забавами.

- Нет современного человека - есть хам, и есть человек мыслящий. И есть вещи, которые останутся в истории. Наши мастера могут работать в любом направлении - кино, музыке, театре - лучше всех в мире. И через музыку, театр мы пытаемся втянуть маленьких и взрослых в нашу историю, чтобы люди почувствовали причастность к происходящему, - отметил Захар Прилепин.

По словам писателя, фестиваль зародился у него дома - в деревне на берегу реки Керженец в Новгородской области:

- Изначально мы собирались с друзьями, которые приехали в Воронеж, у меня. Нам было так весело! А потом я подумал: а чего мы сами для себя поем и пляшем? Давайте куда-нибудь съедем. Мы придумали фестиваль под Москвой, затем подключились Владивосток, Нижний Новгород, Воронеж. Да и для меня эта тема важная - у меня самого воронежские корни. Если Александр Викторович скажет, что «Русское лето» станет ежегодным, значит, так и будет, - рассказал писатель.