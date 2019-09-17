Александр Рогов учил воронежских модниц носить платья-«франкенштейны» и две сумки

15 сентября в столице Черноземья побывал именитый земляк Александр Рогов. Известный стилист просветил воронежских модниц на предмет актуальных трендов сезона 2019-2020. Рискнуть здоровьем ради Рогова пришло довольно много поклонниц – фэшионисток не остановило, что мастер-класс проходил поздним вечером в одном из клубов на улице при температуре +13. У гостей зуб на зуб не попадал, если бы не юмор Александра, все давно б сбежали…

Гуру трендов едва выйдя на сцену, огорошил присутствующих, что тренды… не важны!

- На тренды нужно обращать внимание тем, кто модой занимается, кто должен соответствовать определенному уровню. Если вы просто хотите чувствовать себя красивыми, получать удовольствие от жизни, они вам не важны. Мода – индустрия, где важно продать товар. Тренды и существуют для того, чтобы мы каждый сезон хотели новые брюки, новые ботинки, новое платье, - признался стилист. - Важнее, чтобы вы были чистенькие, аккуратненькие, чтобы от вас не пахло потом, волосы были ухоженные. А уж какая там одежда – дорогая или из масс-маркета – второе дело. На днях с одного из мероприятий в столице просили вывести из зала эффектную даму в потрясающем платье в пол со шлейфом и в косухе на плечах – так от нее несло потом! Надо выглядеть чистенько и адекватно, а так – каждый живет по средствам. Есть возможность, покупайте Balenciaga, нет – можно и в недорогих магазинах классно одеться. Учитывайте уместность - куда вы одеваетесь. А также время дня и погоду.

Александр Рогов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ФОРМУЛА СТИЛЬНОГО ОБРАЗА: БАЗА+ТРЕНДОВЫЕ АКЦЕНТЫ

В общем, тренды нужно знать, но использовать только те, что нравятся. В этой связи рассказал стилист про «мракобесие» на подиумах – когда, глядя на «нечто» мы сокрушенно качаем головами, а надо не глаза закатывать, а думать, как правильно это адаптировать для жизни.

- Вы смотрите на показы и думаете: кто и куда это носит? Так вот, так никто не ходит и не носит. Это шоу для подиума. Бренды по полгода работают над созданием коллекций и есть всего 15 минут показа, чтобы привлечь максимум внимания. Чтобы вещи обсудили, захотели купить. Поэтому сейчас показ – это не просто демонстрация одежды, это шоу, маркетинговый ход. Как только шоу случилось – о нем все заговорили. Поэтому показы проходят в необычных местах, на подиумах шокируют, - раскрыл секреты Рогов. - Вспомните показ «Гуччи», где у моделей были их восковые головы. Это умелый вброс - чтобы о показе писали. Чтобы отреагировали фотографы, сняли, тут же пульнули в соцсети. И сразу все написали. Это сделано не для того, чтобы вы пришли в «Гуччи» и сказали «Хочу восковую голову!». Перестаньте видеть это все. Что происходит с современной модой? С ней происходит то, что меняются правила. Глядя на подиумный образ надо не говорить «Ой, я бы так не оделась», а думать: что взять из этого образа, что убрать, что добавить, чтобы он стал жизнеспособным.

И первый ваш помощник, основа гардероба – база. Если у вас нет нейтральных ключевых вещей, нет смысла говорить об остро модных новинках – их просто не с чем будет миксовать. Если у вас есть личная база, на нее можно «нанизывать» модные тренды. Добавляя к сложным и пафосным вещам простые джинсы, футболку, свитер, клетчатый пиджак, кеды, лодочки, превращайте странные образы в понятные. А имея только трендовые вещи с головы до пят, вы рискуете выглядеть смешно.

- Как только к сложному и пафосному добавляем простое - получается интересный и понятный лук, - уверен стилист.

Ну а теперь, что же все-таки модно.

СИЛУЭТЫ, КРОЙ, ФАКТУРА

Маскулинность по-прежнему актуальна - широкие плечи, оверсайз.

Модная высокая талия помогает гармонизировать силуэт. Но заниженная посадка брюк возвращается, при этом штанины очень длинные.

Рукава - с очень большими буфами. Банты – на блузах, рубашках, плащах.

Один из самых главных трендов – кожа и эко-кожа, тоталлук из кожи - рубашки, брюки, тренчи. Хороша и состаренная кожа, и лаковая, и цветная. Тотал черный – самый писк.

Из юбок в моде «карандаш» на высокой талии с запахом и годе.

Из плечевых изделий – рубашки а-ля мужские, хэвлок (тренч с пелеринкой), бомберы, дубленки – «авиатор» и классические бежевые, а также пуховики-«одеяло».

Из стилей кроме минимализма - милитари, панк (шипы) и гранж. Берем всего одну вещь этих стилей и миксуем с обычными – чтобы реально не превратиться в солдата и панка.

- Уже не заправляем штаны в сапоги – этот микротренд вышел из моды, потому что многие его уже применили. Сапоги уходят под юбку, - акцентировал внимание модниц Рогов. – Часто спрашивают про шубу. Покупайте максимально простую, без пуговиц со стразами. К ней добавляйте не меховую шапку с помпонами, а обычную трикотажную или простую вязаную. Или косынку. Кстати «бабушкастайл» очень актуален, особенно для молодежной моды…Что касается твида. Многие думают, что он возрастной. Твидовый жакет на самом деле – это настоящий рок-н-ролл. Если носить его с огромной футболкой, джинсами, белыми ботильонами, шапкой – этот классический жакет сразу превращается в остромодную вещь – выглядит сразу современно и модно. Очень дерзко и сексуально выглядит платье из кусочков, я его называю «франкенштейн».

Александр Рогов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЦВЕТ И ПРИНТЫ

Бежевый цвет – очень актуален. Персиковый и розовый. Также в тренде красный чили, апельсин, чеддер, авокадо. Сочетание красного и фуксии снова вернулось. Пастельные оттенки.

Из принтов: горох по-прежнему актуален, полоска – масштабная горизонтальная, клетка – шашечка, анималистичные – лео, зебра, питон, флоральный - роза.

- Леопард часто ассоциируют с пошлостью и вульгарностью. Но как только к этому узору добавить вещи спортивного характера или классического толка – он сразу успокаивается, - рекомендовал стилист.

ОБУВЬ, СУМКИ, АКСЕССУАРЫ

В моде сумки меховые, «подушки», кубики-сундучки.

- Носите две сумки: большую, в которую все помещается, и маленькую имиджевую – чтобы не «раскорячиваться» на улице и не копошиться в огромной, всего лишь выискивая помаду на дне. Микросумку-«висюльку» носим на шее или как брелок на большой сумке. - советует Рогов. – Кстати, в тренде логомания на сумках. А не на всей одежде – не превращайтесь в ходячую рекламную компанию! Стилеобразующие элементы – шляпа, кружевные перчатки, длинный шарф, только не наматывайте его в пять рядов.

Также из головных уборов актуальны меховые шапки, панамы, купальные шапочки, береты, косынки.

Обувные тренды: квадратные мысы обуви или очень острые. Грубая подошва. Платформа + каблук, 70-е. Высокие сапоги с широким голенищем.

Колготки – полупрозрачные черные, с рисунком, с кружевом.

Из украшений в моде широкие короткие цепи, длинные серьги, моно-серьга, стразы, обилие блеска.

БУДЬТЕ СОБОЙ

- Мода – это логика. Как только логику включите, тогда начнете моду понимать. Кайфуйте, не обращайте внимания на общественное мнение. Ищите гармонию с собой, - напоследок посоветовал воронежцам Александр Рогов. - Как только найдете, как это сделал я, у вас все получится. Простой мальчик из деревни Саша Рогов теперь может выступать по городам со своими мастер-классами, иметь передачу со своим именем, путешествовать по миру. И носить Balenciaga.