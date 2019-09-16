Высокоэффективные школы Воронежской области смогут получить до миллиона рублей

Депутаты Воронежской облдумы законодательно утвердили материальные поощрения для образовательных учреждений, занявших высокие места в областном рейтинге. В ходе 47 заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты одобрили изменения в закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области», которые конкретизируют распределение средств для образовательных организаций, ведущих инновационную деятельность и обеспечивающих высокое качество предоставляемых услуг. Средства на эти цели уже предусмотрены в бюджете Воронежской области, но до внесенных изменений были прописаны общей суммой без распределения по направлениям.

Так, школы и детсады, занимающие высокие места в областных рейтингах, будут получать от 50 тысяч до 1 миллиона рублей на развитие материально-технической базы.

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Еще одно направление – поддержка непосредственно региональных инновационных площадок, которые отбираются в соответствии с региональной нормативной базой. Кроме того, дополнительное финансирование для обновления материально-технической базы и привлечения дополнительных кадров из научной сферы предусмотрено для школ, входящих в список Российской академии наук (РАН). Список базовых школ РАН утвержден в соответствии с поручением президента Российской Федерации по инициативе Российской академии наук. В него включены три воронежских школы.

Также планируется создание стажировочных площадок для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников.