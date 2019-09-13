Выходные в Воронеже: парад цветов, реконструкции, "Калинов мост"

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ФИЛАРМОНИИ

Воронежская филармония открывает сезон. 13 и 14 сентября академический коллектив под руководством Владимира Вербицкого исполнит яркие сочинения русских композиторов - «Праздничную увертюру» Шостаковича, «Картинки с выставки» Мусоргского, Концерт для скрипки с оркестром Хачатуряна, в котором будет солировать бельгийский музыкант Леонард Шрайбер.

В течение симфонического сезона 2019-2020 меломанов ждут разнообразные концертные программы, составленные из шедевров музыкальной классики и премьер сочинений современных композиторов. Юных зрителей порадуют «Сказки об оркестре с Додошкой и Миляшкой», в концертах «Симфоническая музыка по пятницам» и «Симфоническая музыка по субботам» выступят виолончелист Антон Никулеску (Румыния), пианисты Хайо Цанг (КНР), Георгий Войлочников (Германия), Варвара Кутузова (Россия), дирижеры Джанкарло Де Лоренцо (Италия), Адам Клоцек (Польша) и другие артисты.

В программу дневных воскресных симфонических концертов войдут произведения юбиляров сезона - Чайковского, Шопена, Шумана, Дунаевского.

ЛЕСНОЙ КОРОЛЬ

14 сентября в лесу близ Сомово (конечная остановка автобуса №90) пройдет седьмой фестиваль Forest King. В программе форума независимой музыки выступят группы Silf Slona, Volan, Autodafe’, Bordge, «Минусодин», Get Cold, «Баланс Черного», «НДВТБ», «На ножах». Начало в 13.00.

ЭКОФЕСТ

14 сентября с 10 утра в парк и атриуме ТРК «Арена» откроется Экофест. Для горожан приготовили мастер-классы, фудкорты, научные игры, и квесты а также большую экологическую зону со сбором раздельных отходов. В 17.00 начнется основная развлекательная программа и предпоказ фильма «Байкал - сердце мира». Завершится экофест созерцанием звезд в телескопы. С 20.00 на газонах между павильоном Зарядка и сценой Ракушка при условии хорошей видимости можно будет в подробностях рассмотреть кратеры Луны, облака на Юпитере и Сатурн с его легендарными кольцами. Вход свободный.

В ДИВНОГОРЬЕ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

14 сентября из Воронежа снова отправится электричка в Дивногорье. На ней можно съездить на две обзорные экскурсии на выбор. Посмотреть Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь, познакомиться с обителью, пещерным храмом, увидеть нерукотворные Дивы, помолиться у чудотворной иконы Сицилийской Божией Матери, узнать о жизни монахов. Или сходить на экскурсию «Летопись Дивногорья» - побродить по меловым склонам, посмотреть Маяцкое городище, пещерный комплекс с храмом Сицилийской Иконы Божией Матери.

Пригородный поезд стартует с вокзала «Воронеж-1» в 9.10 (идет через станции Березовая роща, Отрожка, Придача, Машмет, Масловка, Колодезная, Давыдовка, Бодеево, Лиски). На станцию Дивногорская (где расположен мужской монастырь) электропоезд прибудет в 11.30, на площадку «143 км» (где находится музей-заповедник «Дивногорье») электричка придет в 11.35. В конечном пункте, Копанище, состав окажется в 11.41.

Обратно электричка выйдет из Копанища в 15.55, заберет пассажиров из Дивногорья в 16.01, из Дивногорского монастыря - в 16.05. В Воронеж поезд прибудет в 18.18.

МУЗЕЙ В КИНО: «Дега: Страсть к совершенству»

14 сентября в кинотеатре "Спартак" фильм из художественного цикла. Создатели картины отправились в увлекательное путешествие по местам, где хранятся самые значительные произведения Эдгара Дега. В ленте показываются как известные, так и редкие работы художника, используются свидетельства современников и письма самого Дега. В фильме-выставке режиссер Дэвид Бикерстафф искусно создает образ одного из самых влиятельных и противоречивых французских художников Прекрасной эпохи. Начало в 15.00.

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ПРЕМЬЕРА "СНЕГУРОЧКИ" В ОПЕРНОМ

Воронежский театр оперы и балета откроет 59-й сезон 14 сентября. Два дня подряд труппа будет показывать премьеру - оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Спектакль построен в динамике, необычной эстетике, созвучной современному зрителю, но при этом сохраняет бережное отношение к партитуре Римского-Корсакова, признанной одной из вершин творчества композитора. Оперу поставили музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля Юрий Анисичкин, художник Евгений Иванов, балетмейстер Денис Постоев, хормейстер Ольга Щербань.

РУССКОЕ ЛЕТО

Фестиваль "Русское лето", которое впервые проведут в Воронеже 14 и 15 сентября по инициативе писателя Захара Прилепина, будет мультижанровым. При этом события по своему вкусу в программе найдут и взрослые, и дети. Гостей ждут исторические баттлы, лекции, реконструкции, спектакли, концерты. Приедут группы "Калинов мост", 25/17, "Джанго", Бранимир. Все мероприятия "Русского лета" бесплатные. Подробнее Фестиваль "Русское лето" представит воронежцам исторические баттлы, реконструкции, книжные новинки, концерты и спектакли

ПАРАД ЦВЕТОВ

14-15 сентября в Ботаническом саду имени Козо-Полянского пройдет фестиваль "Осенний парад цветов-2019". Если вы не успели полюбоваться «Зеленой гримеркой» на фестивале Город-сад», то в эти дни такая возможность посетителям представится. Два дня с 9.00 до 19.00 в Ботаническом саду можно не только полюбоваться растениями, но и посетить тематические мастер-классы и экскурсии.

14 сентября пройдет мастер-класс «Как не ошибиться в выборе гортензии для сада?», а также закладка новой коллекции "Сирингарий" - посадка 36 сортов сирени! Затем можно сходить на лекцию "Насекомые, которые притворяются растениями" и мастер-класс «Будет ли расти лаванда в саду?».

15 сентября посетителей ждет мастер-класс "Создаем красоту из экопряжи", лекция "Микробиологические препараты для сада и огорода", лекция "Хвойные и лиственные экзоты в Вашем саду".

Фестиваль свободный. Вход на мероприятия осуществляется с улицы Шишкова (маршрутки 108а, 115, 49м) от остановки "ЖК Ботанический сад" - через ЖК «Ботанический сад»: Олимпийский бульвар 12.

НАША ИСТОРИЯ

15 сентября в парке Патриотов (рядом с музеем-диорамой) пройдет патриотический фестиваль «Наша история».

Форум организуют как старинный город, который будет разделен на семь слобод: творческую, военно-историческую, игровую, мастеровую, музейную, художественную и книжную.

На фестивале выступят ансамбль казачьей песни «Держава», ансамбль солистов «Русская мозаика» (Курск), Ансамбль русской песни «Надежда» (Белгород), ансамбль русской песни «Раненбургские родники» (Липецк), народные ансамбли из районов Воронежской области, творческие коллективы вузов и школ региона, а также инклюзивные творческие коллективы и танцоры-паралимпийцы.

Детвору ждут мастер-классы по песочной анимации, гончарному искусству, анимации эбру, оригами, мультанимации, авиамоделированию и ракетостроению, 3D-моделированию, фото-сессия с «зеркальными героями», аква-грим. Кроме того, можно будет поиграть в бирюльки.

Клубы исторической реконструкции представят военно-исторический (Великая Отечественная война) и древнерусский лагеря. Любителей истории ожидают мастер-классы по сборке-разборке ружья, вязанию, ткачеству, настольные игры и фото-зона с историческими костюмами эпохи викингов.

На территории музейной слободы можно будет увидеть интерактивный краеведческий модуль «Ратный подвиг Воронежа», научиться рисовать мамонта и писать гусиным пером, принять участие в мастер-классе «Секреты хазарских гончаров», увидеть экспресс-выставку «Сценический образ Марии Мордасовой». Музей-диорама представит собственную экспозицию с предметами военной археологии. На площадке также будут представлены школьные музеи Лискинского района, музеи вузов Воронежской области и выставка, посвященная 175-летию со дня рождения принца Александра Ольденбургского.

Умельцы из Острогожского, Хохольского, Нижнедевицского и Калачеевских районов удивят воронежцев ремесленными шедеврами из различных материалов: открытками, куклами, резьбой по дереву, глиняной игрушкой, вышивкой, росписью по бересте, украшения.

Книжная слобода представит выставку исторической и редкой литературы, викторины на знание истории, интеллектуальные игры и мастер-классы по изготовлению девичьего головного убора Воронежской губернии и юбилейной открытки.

В художественной слободе музей имени Крамского создаст интерактивную зону «Шедевры музейного собрания» с выполнением творческого задания. На площадке также будет организован мастер-класс по рисованию, выставка художников Хохольского района. Художник Роман Жиляев представит выставку «Воронеж и окрестности», а в 14.00 проведет виртуальную экскурсию «Воронеж начала XX века».

Вход на фестиваль свободный.

ТЕАТР В КИНО: «Мера за меру»

15 сентября кинотеатра "Спартак" ппроведет трансляцию из Королевской шекспировской компании (Лондон) - покажут спектакль "Мера за меру". Чуткая к тексту Барда рука Грегори Дорана перемещает сюжет в 1900-е годы, оставляя шекспировское место действия - Вену. В центре пьесы - конфликт продажного и лицемерного судьи Анджело, которого герцог Винченцио, сам не справляющийся с обезумевшим городом, наделяет властью, и молодой послушницы Изабеллы, мечтающей о постриге. Написанная более 400 лет назад пьеса звучит удивительно актуально в XXI веке в руках художественного руководителя Королевской шекспировской компании. Британские критики отметили постановку, как одну из самых честно и последовательно рассказанных шекспировских историй, в которых никогда не бывает однозначных героев и простых развязок. Начало в 18.00.

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ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

15 сентября в столице Черноземья пройдет ежегодный фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!». Праздник уже 13 лет собирает почитателей русской песни и народных инструментов.

Воронежцев ждет насыщенная программа с выступлением творческих коллективов, номера лучших гармонистов, баянистов и балалаечников города и области, также народные игры и выставка декоративно-прикладного творчества.

Фестиваль начнется в 11.00 в парке «Шинников» (ул. Ростовская, 39), вход свободный.

К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОРОНЕЖА

В музея имени Крамского открылась выставка первого почетного гражданина Воронежа. «Всем сердцем любивший Россию» - экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Ваcилия Криворучко.

В выставочном зале показывают живопись, графику, скульптуру мастера - более 150 произведений художника, созданных в период с 1950-х по 1994 годы - из собраний Воронежского музея имени Крамского, Воронежского краеведческого музея, Лискинского историко-краеведческого музея, Новоусманской межпоселенческой библиотеки. Помимо известных картин «Воронеж – стройкам коммунизма», двух триптихов «Новоронежская атомная», «Ветер времени», «Колокола (Ростовские звоны)», «За честь Отчизны», «За землю Русскую», «Набат» представили малоизвестные произведения из частных и музейных коллекций.

Выставку дополнили деревянные скульптуры, созданные в 1960-е годы, личные вещи художника, старинные книги XVII–XIX веков.

Экспозиция продлится до 6 октября.

НАДПИСИ НА СТЕНАХ

В выставочном зале музея имени Крамского работает экспозиция фотографий режиссера Эл Эрсбурн.

Елена Родина в 2015 году, после 16 лет проживания за границей (Токио, Нью-Йорк, Берлин), где творила под именем Эл Эрсбурн, вернулась в родной город Воронеж. Ее привлекли надписи на стенах, заинтересовала тема анонимных авторов.

- Что объединяет первобытных людей, писавших и рисовавших на скалах, с людьми XXI века, которые также пишут послания согражданам, оставаясь инкогнито? Являются ли надписи на стенах произведением искусства, криком души или же просто оскорблением для города? Эти вопросы режиссер ставит перед воронежцами, гостями города и, конечно, самой собой. Экспозицию составили 17 фотографий, а также видеоматериалы, - сообщили в музее.

Выставка продлится до 22 сентября.