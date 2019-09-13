Работники лесной отрасли Воронежской области получили награды к профессиональному празднику

Депутаты регионального парламента поздравили работников леса с профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 сентября – в третье воскресенье сентября. Торжественное мероприятие состоялось 13 сентября.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова председатель Комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников зачитал со сцены поздравительный адрес и вручил награды регионального парламента лучшим работникам отрасли.

Напомним, что депутаты Воронежской областной Думы в последние годы утвердили ряд законопроектов, призванных усовершенствовать законодательство в сфере лесного хозяйства и защитить леса региона. Так, в марте 2019 года Воронежская областная Дума приняла постановление о создании лесопаркового зеленого пояса города Воронежа. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что благодаря совместной работе жителей, депутатов, экологов и работников лесного хозяйства площадь «экологического щита» Воронежа удалось увеличить в 10 раз (первоначальный проект включал 27 участков общей площадью менее 1,5 тыс. га зеленых насаждений). Постановлением Воронежской областной Думы в зеленый пояс включены более 340 участков особо охраняемой лесопарковой территории общей площадью 15,5 тыс. га.

Как отметил Владимир Нетёсов, развитие лесного хозяйства является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Воронежской области, в том числе в законодательной сфере. В соответствии с нормативной базой реализуется «дорожная карта», в рамках которой своевременно проводятся санитарно-оздоровительные и лесовосстановительные мероприятия, внедрена система видеонаблюдения, регистрирующая очаги возгорания.