На «Арбузофест» в Воронежский опорный университет привезли 13 тонн арбузов

13 сентября в 13.00 в Воронежском опорном университете вновь состоялся сочный «Арбузофест». Чтобы необычно провести проводы лета, студенты, преподаватели и другие сотрудники вуза собрались на площадях перед учебным корпусом №1 на улице 20-летия Октября, 84 и перед учебным корпусом №3 на Московском проспекте, 179. К этому времени их уже ждал праздничный стол с рядами нарезанных арбузов.

.

Открыл необычный фестиваль ректор Воронежского опорного университета Сергей Колодяжный.

Дорогие студенты, улыбайтесь, наслаждайтесь, делитесь своими эмоциями, а руководство и коллектив вуза сделают всё, чтобы вы всегда радовались и понимали, что этот университет – ваш, этот университет – ваш дом, а все мы – большая семья! - отметил Сергей Александрович.

.

Приветствуя собравшихся студентов, заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов сообщил о том, что ВГТУ стал победителем Национального конкурса «Лучший вуз страны» и награждение состоится в октябре в Москве.

.

Полакомиться сочными ягодами смогли все участники: специально для мероприятия из Петропавловского района Воронежской области в университет привезли 13 тонн арбузов. Кроме того, гостей фестиваля ждали песни, танцы и конкурсы. Арбузофест собрал около 5000 студентов.

Теперь, как видите, этот летний аналог Масленицы становится доброй традицией вуза. Напомним, в прошлом году на первый «Арбузофест» в Воронежский государственный технический университет уже привозили 14 тонн вкуснейших арбузов разных сортов с бахчи Новохоперского района.

Считается, что именно в конце августа и в начале сентября арбузы становятся самыми спелыми и полезными, ну а для студентов это отличное время, чтобы накопить положительных эмоций на весь учебный год!