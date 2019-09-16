75-летний воронежец совершил рекордный вело-рывок на 400 километров

Воронежец Владимир Кротов уже становился героем наших публикаций. Сначала он за три дня доехал на велосипеде до Москвы. Потом переплыл Керченский пролив. Эти достижения не обращали бы на себя внимание, если бы не возраст Владимира Борисовича – 75! В юбилейный год он совершил новый вело-рывок. На сей раз ставились более жесткие рамки.

- Решил преодолеть расстояние от Задонска до Москвы - 430 километров - за сутки, - рассказывает Владимир Кротов. - Так и получилось. На маршрут ушло 23 с половиной часа. Это рекорд России среди людей моей возрастной категории.

Помогла «Комсомолка»

К большому путешествию Владимир Борисович готовился два года. Проходил медицинские осмотры («Врачи говорят, что здоровье ого-го!»). Три раза в неделю преодолевал на велосипеде примерно по 70 километров. Во время прошлого вело-броска тяжелей всего давались подъемы, потому основной упор во время тренировок делал как раз на них.

- Откровенно скажу, когда прошел примерно половину пути, появилось желание прекратить гонку. Перед Тулой случился прокол колеса (благо, с собой была запасная камера). После этого было два очень тяжелых подъема… Хотел уже остановиться, но тут раздался звонок от корреспондентов «Комсомольской правды в Туле». Сказали, что ждут меня в назначенном месте на трассе, как договаривались. Посмотрел на часы и сказал, что скоро буду. Пока общались, немного позанимался велосипедом, набрался бодрости – и снова в путь!

Во время прошлого велопутешествия целыми днями стояла изнуряющая жара. Ну а теперь с погодой повезло: прохладно, небольшой ветер. С собой Владимир Кротов брал только куртку на случай дождя. К счастью, она не пригодилась. Воду и еду покупал на заправках. Какого-то исключительного меню не придерживался. Разве что старался не употреблять продукты, которые могут вызвать расстройство желудка.

- На следующий день после пробега чувствовал себя нормально, - говорит Владимир Борисович. – Хорошо погулял по Москве, потом вернулся в Воронеж на автобусе.

Бодрости Владимира Кротова могут позавидовать куда более молодые.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

«Не ем после шести!»

Владимир Кротов – офицер морской авиации (кстати, и его отец, ветеран Великой Отечественной войны, и сын служили в этом же роде войск). Сейчас трудится в охране. Режим работы очень удобен для его распорядка дня.

- Много лет выдерживаю строгий распорядок. Просыпаюсь в пять утра, перед зарядкой съедаю фрукт. После нее - небольшой завтрак, шесть километров на роликовых коньках, более плотный завтрак и так далее. Отбой всегда в девять вечера. Никогда не ем после шести. Если вдруг аппетит просыпается, выпиваю чай с лимоном или настой на травах – ромашка, чабрец. Никаких особенных ограничений в рационе у меня нет, - заключает Владимир Кротов.

У нашего героя немало новых планов. Через пару лет рассчитывает совершить велопробег по главным монастырям европейской части России. Через пять лет – на восьмидесятилетний юбилей – хочет закрепить достижение: снова переплыть Керченский пролив. Ну а еще через десять лет, в девяносто, думает написать книгу о здоровом образе жизни.

- Считаю, что в России люди небрежно относятся к своему здоровью, - говорит Владимир Борисович. - А все возможности для того, чтобы жить долго и достойно, у наших сограждан есть.