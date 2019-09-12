В Воронеже жилой квартал и две редакции остались без света из-за разборок частников

Электричество в воронежской редакции «Комсомольской правды» пропало самым неожиданным образом в половине десятого утра в четверг, 12 сентября. Техническая служба редакции попыталась выяснить причины неполадки и сроки ликвидации проблемы. Поначалу за основную выдавалась версия повреждения кабеля на территории завода «Автогенмаш» во время проведения земляных работ. Позже появилась информация, что на электроподстанции, расположенной на месте бывшей промзоны, перешедшей в частные руки, вышло из строя оборудование. Однако менять его, судя по всему, никто не спешил. Шли часы, а проблема никак не решалась.

Тем временем выяснилось, что в зону отключения попал целый жилой квартал. А еще - 18 фирм, питающихся от злополучной подстанции. Среди них - стоматологическая клиника, магазины, две редакции СМИ: кроме «Комсомольской правды» еще и «АиФ». В итоге выпуск двух федеральных изданий на территории всего Черноземья оказался под угрозой.

Все обесточенные объекты расположены в квартале на пересечении улицы Лидии Рябцевой и Московского проспекта. Но одно дело, если электричество пропадает по объективной аварийной причине, и совсем другая история - если по чьей-то прихоти. А вдруг в этот момент в клинике идет операция? Работает сложное оборудование? Или житель дома едет по важным делам на лифте и застревает на полдня?.. Именно столько не было света в квартале, и никто не мог устранить неполадку.

Для выяснения причин пришлось привлекать администрацию Воронежа, «Горэлектросеть», спасателей и прокуратуру. А представителям обесточенных предприятий - даже проводить собственное расследование, проникнув на закрытую частную территорию.

- Земля бывшего завода сегодня поделена на несколько участков и находится в собственности разных фирм. Директора, в чьих руках оказались подстанции, выясняют отношения между собой с помощью отключения коммунальных ресурсов, - рассказала нам руководитель одной из организаций, попавших в зону «бедствия». - Несколько месяцев назад по той же причине у нас на день отключили воду. Как удалось выяснить, в этот раз средством давления на оппонента стала подстанция, расположенная на территории завода. А все мы оказались заложниками их конфликта.

Тот факт, что территория находится в частной собственности, усугубил ситуацию: ни одна из городских служб не могла проникнуть за забор, чтобы помочь воронежцам. Убедить владельца подстанции включить рубильник удалось только в 16 часов под давлением со стороны правоохранительных органов.