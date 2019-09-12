2019-09-12T16:23:02+03:00
Экономика

Проект «Велобайк» возглавил Максим Акимов

Максим Акимов назначен президентом московского проката «Велобайк» (АО «Ситибайк»)
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В новой должности он будет отвечать за развитие общественного велопроката в России под брендом «Велобайк», а также координировать работу проекта в Москве. Генеральный директор АО «Ситибайк» Анна Лебедева продолжит свою работу под руководством Максима Акимова.

«Перед компанией стоят амбициозные задачи по расширению велопрокатного бизнеса как в московском регионе, так и на территории России. В настоящий момент уже подписано намерение о развитии велопроката в нескольких регионах помимо Москвы. Это вклад не только в благоустройство города, но и в здоровье людей, и в экологию», – подчеркнул Мигель Маркарянц, председатель совета директоров АО «Ситибайк», руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Сегодня московский велопрокат по количеству транспортных средств является одним из крупнейших в мире. В этом сезоне горожанам доступно 530 станций, 5300 велосипедов и 390 электровелосипедов. В текущем сезоне пользователи «Велобайка» уже совершили более 4 млн поездок.

Биография

Максим Владимирович Акимов родился 19 апреля 1983 года. Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит» и Высшую школу экономики по программе «Бизнес образование». С 2006 года работает в группе ВТБ. В 2006-2015 годах занимался развитием ипотечного кредитования региональной сети, а также работой с проблемными активами. С 2017 года работал в подразделении по работе с состоятельными клиентами. В 2018 и 2019 году в должности вице-президента «Запсибкомбанка» отвечал за вопросы развития и интеграции розничного бизнеса в группу ВТБ. Банк ВТБ (ПАО)

ИСТОЧНИК KP.RU

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