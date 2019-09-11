Громкая тренировка: в Воронежской области и еще трех регионах прошли учения артиллеристов

"Огонь!" - звучит в наушниках, и выстроившиеся в ряд самоходные гаубицы "Мста-СМ2" дают громкие залпы один за другим. Где-то на горизонте - на позициях условного противника - появляются пыльные облака взрывов.

На полигонах Воронежской, Смоленской, Нижегородской и Рязанской областей прошел полевой сбор, который закончился масштабным учением по управлению огнем артиллерийских подразделений. В разных регионах одновременно стреляли орудия от мала до велика. Тут и 120-мм минометы "Сани", и буксируемые гаубицы "Мста-Б". Тут противотанковые комплексы "Штурм-С", которые во время выстрела поднимают ракету над корпусом на механическом "плече". Тут, наконец, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" - потомки героических "Катюш", которые подавляют противника еще до того, как выстрелили - одним своим видом.

Фото: Евгений Кель. Предоставлено пресс-службой ЗВО.

- У нас в дивизионе шесть орудий. Между ними присутствует определенное соперничество. На огневом рубеже стоят мишени, которые нужно поразить. Кто сделал это точнее - тот лучший, - рассказывает рядовой Денис Пашков, номер артиллерийского расчета самоходной гаубицы "Мста-СМ2". - Для меня это уже не первые стрельбы, но процесс заряжания и выстрела все равно всякий раз интересен. А вот к громким звукам уже привык.

Как рассказывают в пресс-службе Западного военного округа, в тренировке приняли участие более полутора тысяч военнослужащих и около шестисот единиц вооружения и техники. Было израсходовано более полутора тысяч боеприпасов для артиллерии и ракет.

Фото: Евгений Кель. Предоставлено пресс-службой ЗВО.

Во время подобных мероприятий используются средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь. Все работает на концепцию разведывательно-огневого контура - новую тактику, позволяющую получить превосходство над противником. Артиллерия не просто накрывает предполагаемые позиции врага сплошным огненным валом, а работает снайперски точно. Автоматизированная система получает точные данные о местонахождении противника и направляет туда огонь именно того вида вооружения, который будет в данных условиях наиболее эффективен.