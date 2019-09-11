2019-09-11T15:04:24+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «В работе общественных приемных мелочей не бывает»

Депутаты Воронежской облдумы возобновят прием граждан в здании регионального парламента с середины сентября
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

После летних парламентских каникул общественная приемная Воронежской областной Думы возобновляет проведение приемов граждан. Первый прием назначен на 16 сентября, а предварительная запись начинается уже с сегодняшнего дня. Ознакомиться с графиком личных приемов можно на сайте регионального парламента.

Напомним, за первые полгода в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступило более 2 тысяч обращений от жителей региона. Во время парламентских каникул депутаты проводили встречи с воронежцами в своих избирательных округах и общественных партийных приемных.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что многие вопросы, с которыми воронежцы обращаются в приемную граждан, депутаты решают непосредственно в ходе приема.

.

.

Записаться на прием в общественной приемной Воронежской областной Думы можно по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до предполагаемого визита.

Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Воронежа остановили виляющую машину с пробитыми колесами
Сразу две новых камеры ГИБДД появились на воронежской улице
Рядом с воронежским парком возведут шестиэтажный медцентр и часовню
Воровка, предлагая продать различные вещи, пробиралась в квартиры воронежцев
В 45 многоэтажках в центре Воронежа продолжаются работы по ремонту отопления и кровли
Для уборки снега с улиц Воронежа приобрели 112 единиц техники
Воронежцы сообщили о новой «атаке» на деревья Северного леса
Владимир Нетёсов: «В работе общественных приемных мелочей не бывает»
В Воронеже на перекрестке «Лада» протаранила «Ниссан»: пострадала 10-летняя девочка
В центре Воронежа ликвидировали «фастфуд на колесах»
На освещение обхода села Лосево в Воронежской области потребуется около 790 млн рублей
В Москве скончался бывший представитель президента в Воронежской области
В Воронеже прокуратура закрыла оружейный магазин
В День города воронежцы смогут найти костюм Железного человека и собрать камни бесконечности
Жительница Воронежа хотела помочь попавшей в беду подруге, но нарвалась на мошенников
В День города «Комиссары Здоровья» помогут воронежцам получить качественную медицинскую помощь
На восьми улицах Воронежа установили ограждение тротуаров
В Воронежской области женщина будет судиться с соседом, построившем на месте ее дома ангар
Чтобы научить племянницу водить, житель Воронежской области угнал автомобиль