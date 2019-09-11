Владимир Нетёсов: «В работе общественных приемных мелочей не бывает»

После летних парламентских каникул общественная приемная Воронежской областной Думы возобновляет проведение приемов граждан. Первый прием назначен на 16 сентября, а предварительная запись начинается уже с сегодняшнего дня. Ознакомиться с графиком личных приемов можно на сайте регионального парламента.

Напомним, за первые полгода в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступило более 2 тысяч обращений от жителей региона. Во время парламентских каникул депутаты проводили встречи с воронежцами в своих избирательных округах и общественных партийных приемных.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что многие вопросы, с которыми воронежцы обращаются в приемную граждан, депутаты решают непосредственно в ходе приема.

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Записаться на прием в общественной приемной Воронежской областной Думы можно по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до предполагаемого визита.

Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.